Bajan estímulos fiscales a la gasolina Magna y el diésel; lo eliminan a la Premium

El gobierno federal redujo los estímulos fiscales de la gasolina Magna y el diésel para la siguiente semana, mientras que lo eliminó por completo para la Premium.

Lo anterior debido a que los precios de las gasolinas y el diésel se han estabilizado en México y han dejado de subir gracias a la caída del petróleo crudo.

¿Cuánto pagarás de impuestos?

Para la semana del sábado 18 al viernes 24 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgará los siguientes estímulos fiscales a los combustibles:

Gasolina regular o Magna : 78.20 centavos por litro, es decir, 1.03 pesos menos que la semana pasada.

: 78.20 centavos por litro, es decir, 1.03 pesos menos que la semana pasada. Gasolina Premium : 0 pesos, cuando la semana le otorgó un estímulo de 50 centavos por litro.

: 0 pesos, cuando la semana le otorgó un estímulo de 50 centavos por litro. Diésel: 3.18 pesos por litro, esto es 2.74 pesos menos que la semana anterior.

De esta manera, los automovilistas y transportistas pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS):

Gasolina Magna : 5.92 pesos por litro, el 88% de la cuota completa del impuesto.

: 5.92 pesos por litro, el 88% de la cuota completa del impuesto. Gasolina premium : 5.66 pesos por litro, la cuota completa.

: 5.66 pesos por litro, la cuota completa. Diésel: 4.18 pesos por litro, el 57% de la cuota completa.

¿En cuánto están los combustibles?

De acuerdo con datos de la consultora PETROIntelligence, este viernes 17 de abril los combustibles se vendían a un precio promedio a nivel nacional de:

Gasolina Magna : 23.68 pesos por litro, dos centavos menos que hace una semana.

: 23.68 pesos por litro, dos centavos menos que hace una semana. Gasolina Premium : 28.31 pesos por litro, sin cambios en la última semana.

: 28.31 pesos por litro, sin cambios en la última semana. Diésel: 28.51 pesos por litro, 23 centavos menos que hace una semana.

Petróleo bajó 2% en la última semana

El precio del petróleo bajó 2% en la semana, además de que cayó más de 9% solo este viernes, esto luego de que Irán anunció que el paso a través del estrecho de Ormuz estaría abierto en tanto siguiera vigente el cese al fuego con Estados Unidos.

Luego del inicio de la guerra en Irán y de que éste bloqueara el estrecho de Ormuz (por donde pasaba el 20% de todo el petróleo mundial), los precios del petróleo se dispararon, lo que a su vez hizo que los precios de las gasolinas y otros combustibles subieran en México y el resto del mundo.