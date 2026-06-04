FIFA anuncia un videojuego del Mundial en Netflix a pocos días del inicio del torneo

La ⁠FIFA anunció el jueves que lanzará el videojuego ⁠de fútbol "FIFA World Cup: Launch Edition" en Netflix Games el 11 de junio, coincidiendo con el inicio ⁠del Mundial.

El título estará disponible ⁠en exclusiva para los suscriptores de Netflix sin costo adicional, ya que la FIFA busca ampliar la participación de los aficionados a través de su renovada estrategia digital.

El juego, desarrollado en colaboración con Netflix Games y Delphi Interactive, está diseñado como una simulación de fútbol accesible, que permite a los jugadores participar en la experiencia del torneo.

Los jugadores podrán elegir entre las 48 selecciones que compiten en el Mundial y disputar partidos en los 16 estadios del torneo, con más de 1,200 futbolistas incluidos.

El formato utiliza los teléfonos inteligentes como mandos, lo que permite a los usuarios conectarse a un televisor escaneando un código QR, según la FIFA, que destacó que hasta cuatro usuarios ⁠pueden jugar juntos.

La FIFA afirmó ⁠que el lanzamiento ⁠forma parte de un cambio más amplio en su enfoque ⁠de los videojuegos tras el fin de su larga colaboración con EA Sports, pasando en su lugar a un ecosistema de múltiples socios destinado a ampliar su alcance a través de plataformas y audiencias.

La Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México comienza el ⁠11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.