Stanley Black & Decker despide a 600 empleados de su planta en Puebla

La empresa Stanley Black & Decker inició este jueves con el despido masivo de alrededor de 600 trabajadores en su planta de Puebla, tras 59 años de operaciones; la decisión obedeció a una presunta quiebra, según se dio a conocer de los directivos a la plantilla.

Este jueves, cuando ingresaba el primer turno de operadores, a las 7:00 horas, fueron dirigidos a la sala de juntas, donde fueron notificados conforme iban entrando, de las liquidaciones.

De acuerdo a unos empleados, algunos tenían alrededor de 34 años de antigüedad y otros estaban a ocho años de jubilarse en la planta, ubicada a un costado de la autopista México-Puebla.

A través de una circular que se fue entregando a cada uno de los trabajadores, se explicaba el proceso de liquidación y que será al 100%, conforme a la ley. Entre los 600 empleados, hay 70 de las áreas administrativas.

Los sindicalizados son representados por la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la cual sólo confirmó el anuncio y velaría porque cada uno reciba su liquidación correspondiente.

En la planta de Puebla de esa firma estadounidense, se fabricaban herramientas electrónicas y manuales, mientras que en Apodaca y Hermosillo tiene otras factorías que realizan otros productos.

Cabe mencionar que en el 2020, Black & Decker había inyectado 150 millones de pesos a su planta de Puebla para fortalecer la operación, sin que ello representara nuevos empleos en su momento.

Los ahora despedidos desconocen el futuro de la planta poblana respecto a sí moverá su producción a otras partes del país, donde tiene fábricas o será absorbida por otra firma.

En tanto, algunos lamentaron que se les haya avisado de un día para otro, ya que en el caso de los que estaban por jubilarse o tenían cierta antigüedad, será difícil que puedan encontrar otro empleo.

Hasta el momento, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) del gobierno estatal, no ha fijado una postura en este caso, ya que envió a personal de verificación para tener información de la propia empresa.