Indicadores del 13 al 17 de abril: Venta de camiones, líneas de pobreza y consumo privado

La agenda económica de esta semana concentra información clave en México sobre consumo privado y líneas de pobreza, así como respecto al comportamiento de las industrias automotriz y manufacturera. En Estados Unidos, en tanto, se esperan datos sobre inflación y actividad económica.

A continuación, y sin tener calendarizada la publicación de datos relevantes para el viernes en México, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 13 de abril: Industria automotriz

Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (marzo)

Líneas de Pobreza (marzo)

Ventas de viviendas de segunda mano en EU (marzo)

La semana inicia con el reporte de vehículos pesados del Inegi, que es una referencia sobre las ventas y producción de este sector estratégico. Es relevante porque permite seguir la demanda de bienes duraderos, anticipar tendencias del consumo y evaluar la trayectoria del sector industrial nacional.

Además, el Inegi publicará los datos de las Líneas de Pobreza de marzo, un indicador fundamental para monitorear el costo de la canasta básica. Estas cifras permiten seguir el gasto de los hogares mexicanos y estudiar el comportamiento de la demanda interna y la capacidad de consumo de las familias.

En Estados Unidos, se espera el dato sobre venta de viviendas de segunda mano, un indicador que permite dimensionar el dinamismo de la mayor economía del mundo. Su lectura es ampliamente seguida por los mercados financieros para evaluar el impacto de las tasas y el crecimiento económico.

Martes 14 de abril: Subasta de valores

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

Índice de Precios al Productor de Estados Unidos (marzo)

El Banxico dará a conocer los resultados de su subasta de valores gubernamentales, que ofrecen información sobre la colocación de instrumentos como Cetes, Bonos y Udibonos. Este reporte muestra la demanda, montos y tasas, reflejando la percepción del mercado sobre la política monetaria.

También se espera el dato del Índice de Precios al Productor en Estados Unidos, que mide la evolución de los precios desde la perspectiva de las empresas. Este indicador ayuda a identificar las presiones de costos para los negocios que podrían trasladarse posteriormente a la inflación al consumidor.

Miércoles 15 de abril: Consumo privado

Indicador Oportuno del Consumo Privado (marzo)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE de Estados Unidos

A media semana destaca en México el Indicador Oportuno del Consumo Privado, que permitirá conocer de forma anticipada el gasto de los hogares mexicanos. La evolución de estas cifras ayuda a estudiar la demanda interna y la disposición de las familias para realizar nuevos gastos para consumo.

Otro dato relevante será el reporte de inventarios de petróleo de la AIE, referencia clave para los precios de los energéticos. Este reporte permite conocer el balance de riesgos para el crudo y es fundamental para comprender el equilibrio entre oferta y demanda y sus posibles efectos en la inflación.

Jueves 16 de abril: Industria manufacturera

Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (febrero)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EU

Indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia (abril)

Inflación en la zona euro (marzo)

El Inegi publicará este jueves la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, que es fundamental para evaluar el desempeño de la producción y del empleo en el sector fabril. Su comportamiento aporta señales sobre la salud de la economía, la producción y la contribución del sector al país.

Además, como todos los jueves, está prevista la publicación de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Se trata de una señal oportuna sobre el mercado laboral. Este reporte permite detectar cambios de corto plazo en el empleo y evaluar la fortaleza de la economía.

El indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia ofrecerá una lectura actualizada de la expansión de la capacidad productiva en Estados Unidos. El dato permitirá evaluar el desempeño de la inversión y la disposición de las empresas para iniciar proyectos en el entorno económico actual.

Se espera además el dato de inflación en la zona euro en marzo, referencia fundamental para evaluar la trayectoria de los precios globales. Los datos serán determinantes para ajustar las expectativas de política monetaria y valorar si persisten las presiones sobre los precios internacionales.