Canasta básica: Mexicanos necesitaron 4,940 pesos para adquirirla en marzo

En México, una persona que vive en el ámbito urbano necesitó de 4,940 pesos para acceder a la canasta básica de alimentos y servicios en el mes de marzo, de acuerdo con información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el tercer mes del año, un integrante del hogar necesitó de 4,940 pesos en el ámbito urbano para satisfacer sus necesidades, mientras que en el ámbito rural se necesitaron 3,553 pesos pesos para acceder a una canasta básica de servicios y alimentos.

El reporte de Líneas de Pobreza, elaborado ahora por el Inegi, mostró que en el ámbito urbano se necesitó de mayor dinero que en el ámbito rural; aquí los habitantes necesitaron de 4,940 pesos para acceder a una canasta básica de alimentos y servicios, mientras que en el ámbito rural el costo fue de 3,553 pesos.

De esta manera, en el ámbito rural el aumento de precios fue de 6.1%, mientras que en el ámbito urbano el aumento fue de 5.6 por ciento

Jitomate, lo que más pegó

El informe del Inegi mostró que el aumento en el precio del jitomate fue lo que más pegó en las carteras de los familiares en el ámbito rural como urbano.

Así, en el ámbito rural el precio del jitomate se disparó en 126.3% anual, así como en el ámbito urbano.

En el caso de las familias en el ámbito rural, un integrante necesitó de 68 pesos para comprar jitomate en el mes de abril, mientras que en el ámbito urbano el aumento de precio fue de solo 63,73 pesos.