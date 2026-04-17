¿Cuánto se paga de impuestos por invertir en Cetes?

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) son de los instrumentos de ahorro e inversión más populares en México. Al ser deuda emitida por el gobierno federal, se considera un mecanismo de fácil acceso, confiable, seguro y con bajo o nulo riesgo. ¿Cuánto pagas de impuestos por los rendimientos que obtienes?

En 2026, el gobierno hace una primera retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de tipo provisional de 0.90% sobre el capital invertido al momento de que se pagan las ganancias obtenidas. Tú, como inversionista, no debes hacer nada, la plataforma donde lleves tu dinero (como Cetes Directo) descuenta este porcentaje y lo entrega al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con Leonardo Castillo, asesor de inversiones en Fintual México.

Posteriormente, en la declaración anual del ejercicio fiscal correspondiente, se hace un balance integral de tus ingresos y los intereses reales generados (ganancias nominales menos inflación) y se define si debes pagar una cantidad adicional de impuestos o si, por el contrario, obtienes un saldo a favor. El resultado estará en función de la situación de cada contribuyente.

Por ejemplo, si inviertes 100,000 pesos en a Cetes 28 días, con una tasa anual de 6.60%, ¿de cuánto es la retención que te hace el fisco?

El interés bruto anual sería de 6,600 pesos y al final del plazo de 28 días obtendrías 506.30 pesos. No obstante, al aplicar la tasa provisional de 0.9%, el interés neto es de 5,700 pesos anuales y al final del plazo de 28 días, de 437.26 pesos. Esto implica que la retención es de 69.04 pesos.

Si decidieras reinvertir lo obtenido en Cetes a 28 días, con la tasa de 6.60%, iniciarías con 100,437.26 pesos; al final del periodo de 28 días obtendrías un interés neto de 439.17 pesos y la retención sería de 69.34 pesos. Con ello tendrías de capital 100,876.43 pesos a dos meses de iniciar tu plan de inversión.

De acuerdo con Castillo, de esta misma manera se retienen impuestos a las inversiones realizadas en pagarés bancarios o fondos de inversión que canalizan dinero en renta fija, como Cetes. “Son esquemas similares, sólo cambian las tasas y los plazos que se apliquen en cada caso”, comenta.

Invertir en Cetes sí genera pago de impuestos. Foto: Shutterstock.

Algo que debes tener en cuenta es que esta tasa de ISR es provisional, es decir, puedes recuperar todo o parte de este dinero o complementarlo para pagar los impuestos de todo el año. La única forma de hacerlo es presentando la declaración anual durante abril si eres persona física.

El especialista recuerda que no todos los contribuyentes están obligados a cumplir con este trámite; sin embargo, recomienda preguntar a un especialista si vale la pena presentar la declaración anual para recuperar un posible saldo a favor.

Entre los que no tienen la obligación de cumplir con este proceso fiscal están aquellas personas que obtuvieron ingresos por salarios de un solo empleador y que no excedan de 400,000 pesos en el año. También las que registraron ingresos totales por salarios de un solo empleador e intereses reales no mayores a 400,000 pesos, siempre que los intereses reales no excedan de 100,000 pesos al año.

Inversión: 100,000 pesos en Cetes a 28 días y con una tasa anual de 6.60% Concepto



Pesos Intereses brutos del periodo

506.30 Tasa de retención de ISR de 0.90%

-69.04 Intereses netos del periodo

437.26 Inflación proporcional (4% anual)

-306.85 Ganancia real neta

130.41 Monto neto nominal al final del periodo

100,437.26 Fuente: Elaboración propia con datos de Fintual, Banxico e Inegi

¿Vale la pena invertir en Cetes?

Invertir en Cetes aún otorga retornos positivos, incluso por encima de la inflación, aunque cada vez son menores. Hace algunos meses, el rendimiento nominal fue superior a 11%; sin embargo, con los ajustes del Banco de México en su política monetaria, las tasas cayeron y las de los Cetes no fueron la excepción.

Actualmente, los Cetes a 28 días ofrecen una tasa de 6.60 por ciento. Siguiendo el ejemplo inicial, el interés neto de una inversión de 100,000 pesos es de 437.26 pesos. Si le descontamos la inflación proporcional de una tasa estimada de 4%, el interés neto real rondaría en 130.41 pesos, es decir, aún positivo.

Entonces, ¿conviene invertir en cetes? Gianco Abundiz, especialista en finanzas personales, dice que sí y no. Sí, porque el dinero no se queda improductivo en la cuenta de nómina, se mantiene el poder adquisitivo del dinero que está —por ejemplo — en el fondo de emergencia, los rendimientos obtenidos son mayores que en la banca tradicional y es una opción de bajo riesgo y accesible para empezar a invertir.

No, acota, porque, después de impuestos e inflación, el interés real ronda apenas en 2% y no genera rendimientos suficientes para hacer crecer el patrimonio de una persona. “Es decir, (invertir en Cetes) funciona como estacionamiento seguro, no como motor de riqueza”.

En su opinión, en el camino para construir un patrimonio sólido se requiere empezar en Cetes, pero avanzar a instrumentos que superen la inflación y generen crecimiento real.

¿Tienes dudas? Escribe a fernando.franco@eleconomista.mx