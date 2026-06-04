Canal mayorista abastece el 47% del mercado de productos de consumo en México

El crecimiento de las tiendas de conveniencia, los formatos hard discount y el comercio electrónico no ha desplazado al canal mayorista, que sigue siendo la principal vía de distribución de productos de consumo en México, al concentrar 47.1% del mercado y abastecer a más de 663,961 puntos de venta.

Así lo destacó Rolando Contreras, socio director de la División de Abarrotes en ISCAM, una firma de análisis de datos especializada en el canal mayoreo y consumo masivo, quien subrayó que la participación de este canal supera a la de otros formatos de distribución.

En este sentido expuso que las cadenas de autoservicios representan 28.9% del mercado; las tiendas de conveniencia, 9.8%; los clubes de precio, 7.7%; los formatos hard discount, 6%; y el comercio electrónico apenas 0.5 por ciento.

El especialista destacó que la participación que alcanza actualmente el comercio de mayoreo se explica, en parte, por su alcance, toda vez que abastecen a 663,961 puntos de venta y llega a poblaciones donde las grandes cadenas tienen una limitada presencia.

Durante su presentación en el evento Actions Summit, organizado por Teamcore, una plataforma de inteligencia artificial para el canal moderno y tradicional, agregó que los mayoristas también fungen como una fuente de abasto para otros canales, además de las tienditas de la esquina o el tradicional.

“El canal del mayoreo empieza a tener cada vez más importancia a pesar de las nuevas tecnologías y nuevos desarrollos porque seguimos viendo un país sumamente extenso, hay concentración en ciudades, más del 60% de la población vive en zonas donde el retail tradicional no está llegando. El mayoreo cumple ese rol y por eso consideramos que es el eje del sistema, porque también provee al retail moderno”, dijo Rolando Contreras.

“Vemos que el mayoreo está resistiendo a los ciclos y disrupciones que estamos viviendo por la contención del crecimiento económico”, añadió.

El especialista subrayó que el crecimiento de formatos como las tiendas de conveniencia, los establecimientos de descuento, los marketplaces y el comercio electrónico no ha desplazado al mayoreo, sino que ha generado una redistribución en la participación entre canales.

Además, el comportamiento del consumidor también ha fortalecido al canal mayorista, ya que cada vez más personas realizan compras frecuentes y de menor volumen en tiendas o comercios de proximidad.

“Hoy en día el shopper ya no compra todo en un solo lugar. Está teniendo diferentes misiones de compra”, enfatizó.

Rolando Contreras expuso que en este segmento se mueven más de 180 categorías y dentro del propio canal mayorista, el mayoreo puro concentra 52.9% de la operación y responde a empresas que abastecen principalmente a pequeños comercios y detallistas.

Le sigue el formato Cash & Carry, con 22.7%, que combinan la venta al mayoreo con compras directas de comerciantes y consumidores en tiendas de autoservicio especializadas.

En tanto, los distribuidores especializados representan 24.3% y se enfocan en categorías, territorios o segmentos específicos del mercado, con una cobertura más segmentada.