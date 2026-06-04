La CFE es considerada una inversión segura y confiable para los inversionistas

El 4 de junio de 2026, la agencia calificadora Moody’s Ratings publicó su opinión crediticia sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En dicha opinión, Moody’s ubica la calificación crediticia de la CFE en un nivel de Baa3 con perspectiva estable, dentro del grado de inversión, lo que le permite contar con acceso a diversas fuentes de financiamiento tanto locales como extranjeras en condiciones favorables y competitivas. Asimismo, la calificadora destaca que tiene expectativas favorables con respecto al desempeño operativo y financiero de la CFE y prevé que éstas continúen.

Moody’s también resaltó diversas fortalezas crediticias de la empresa, entre las que destacan su posición dominante en el mercado eléctrico mexicano, la creciente demanda de electricidad y un sólido historial de resiliencia en entornos económicos adversos.

Asimismo, Moody’s reconoce la estrategia activa de cobertura de riesgos que la CFE ha implementado y que le permite mitigar su exposición a las variaciones de tipo de cambio, tasas de interés y precios de los combustibles. La CFE cuenta con una ventaja competitiva importante derivada de su localización privilegiada, ya que le permite acceder a gas natural a precios más atractivos.

En lo que se refiere a la capacidad de la CFE para hacer frente a sus obligaciones financieras, la calificadora resalta el manejo disciplinado y responsable de la deuda, lo que le ha permitido a la compañía contar con métricas adecuadas sin enfrentar presiones de liquidez en los siguientes años.