"K-Initiative": Corea del Sur encenderá la fiesta cultural en México rumbo al Mundial 2026

Con el objetivo de conmemorar la Copa Mundial de la FIFA 2026, la República de Corea pondrá en marcha en México el festival cultural “K-Initiative”. Este proyecto, centrado en la fraternidad entre ambas naciones, recorrerá las sedes mundialistas de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, fusionando el fervor deportivo con la riqueza de la K-Culture.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea (MCST), el Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA), la Embajada de la República de Corea y el Centro Cultural Coreano en México, se articula bajo cuatro ejes temáticos que resaltan el valor de la unión: “Pasión que Une”, “Luz que Une”, “Miradas que Unen” y “Ritmos que Unen”.

Entre las actividades destacan el festival Día de Corea en Zapopan el 6 de junio; la proyección de un video mapping sobre la Basílica de Zapopan que fusionará símbolos culturales de México y Corea; la exposición de arte contemporáneo “Tradición traducida, Futuro imaginado” en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo; y un pabellón cultural coreano en la Aldea Global del Bosque de Chapultepec.

El festival también contará con espectáculos de artes escénicas tradicionales a cargo de agrupaciones como The Gwangdae, demostraciones de taekwondo por el equipo K-Tigers y presentaciones de grupos mexicanos de K-Pop Cover Dance.

Esta estrategia cultural cobra relevancia dado que la Selección Nacional de Fútbol de Corea disputará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio mexicano (dos en Guadalajara y uno en Monterrey).

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“La Copa Mundial de la FIFA 2026 constituye un escenario internacional significativo para mostrar la creatividad y el atractivo de la K-Culture”, destacaron los organizadores, subrayando que el propósito es que ambos pueblos puedan comunicarse y estrechar aún más sus lazos de amistad.