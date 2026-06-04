IMSS alista uso de IA médica sobre expediente digital mientras prepara interoperabilidad para 2027

El Instituto Mexicano del Seguro Social prepara el uso de inteligencia artificial sobre su expediente clínico digital para apoyar a médicos en la consulta de información de pacientes, mientras trabaja en un proyecto sectorial de interoperabilidad que deberá empezar a mostrar resultados tangibles a inicios de 2027.

La apuesta tecnológica ocurre sobre una de las bases de datos médicas más grandes del país. El IMSS asegura que sus procesos médicos están digitalizados prácticamente en los tres niveles de atención y en sus 1,600 unidades médicas, después de un proceso que tomó alrededor de cinco años, desde 2019, e implicó unificar aplicativos, equipar unidades, fortalecer centros de datos y ampliar las capacidades de telecomunicaciones.

Claudia Vázquez Espinoza, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS, dijo en conferencia de prensa que el instituto está por liberar su primer asistente virtual, construido a partir de información acumulada de las personas atendidas en la institución.

“Vamos a liberar próximamente nuestro primer asistente virtual, donde ya estamos usando información acumulada”, dijo.

La funcionaria explicó que la información del expediente clínico digital ya se trabaja con el área médica para análisis y prevención, sobre todo en tratamientos de pacientes crónico degenerativos y grupos de enfoque. El objetivo es que la información deje de estar sólo almacenada y pueda convertirse en insumos útiles para una consulta médica más informada.

Datos para la consulta

En una consulta ordinaria, un médico puede tener que revisar expedientes con decenas o cientos de notas médicas acumuladas durante años. Revisar toda esa información en el tiempo disponible para atender a un paciente resulta poco práctico. La siguiente capa tecnológica busca ordenar esos datos y entregar al personal médico información relevante de forma rápida, con controles de seguridad por tratarse de datos personales sensibles.

“Cuando un paciente tiene 100 notas médicas, difícilmente en una consulta de 30 minutos podrá estar revisando todo”, dijo Vázquez Espinoza.

La base sobre la que el IMSS quiere desplegar capacidades de inteligencia artificial incluye historial clínico, consultas, cirugías, estudios de laboratorio, recetas, incapacidades y otros registros médicos. De acuerdo con información oficial del instituto, el Expediente Clínico Electrónico del IMSS tenía en 2024 53.7 millones de expedientes, 722 millones de notas médicas, 1,796 millones de recetas, 1,186 millones de estudios de laboratorio, 2.6 millones de ingresos hospitalarios, 7.8 millones de ingresos a urgencias y 68.9 millones de incapacidades.

Una parte de esa información ya se abrió al derechohabiente mediante la Cédula Digital de Salud en la aplicación IMSS Digital. Esta herramienta permite consultar datos de atenciones médicas de los últimos 36 meses en unidades de medicina familiar, hospitales y unidades médicas de alta especialidad. Incluye medicamentos recetados, incapacidades, resultados de laboratorio, signos vitales y somatometría, con un proceso de enrolamiento para validar la identidad de la persona que consulta los datos.

La interoperabilidad es el siguiente paso. Vázquez Espinoza dijo que el IMSS trabaja el proyecto a nivel sectorial y que el mismo sistema del instituto se está desplegando en el programa IMSS-Bienestar. La intención es que el historial médico pueda consultarse entre instituciones públicas cuando una persona cambie de régimen o reciba atención fuera del IMSS.

Los primeros resultados tangibles de interoperabilidad se esperan a inicios de 2027. La integración no será inmediata, porque el sistema público de salud opera con distintos niveles de madurez digital. Mientras el IMSS afirma tener digitalizada su operación médica principal, otras instituciones y unidades todavía están en proceso de pasar información del papel a sistemas electrónicos.

El antecedente oficial más claro apareció en noviembre de 2024, cuando el director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que el Expediente Clínico Electrónico del instituto sería el origen para construir un sistema universal que almacene el historial clínico de la población y pueda estar disponible sin depender de la institución médica a la que acuda una persona, como ISSSTE o IMSS-Bienestar.

Infraestructura para 2027

La arquitectura tecnológica que sostiene esta operación también entró en una fase de escala. Luis Ortega, director de Ventas de Red Hat México, dijo que la plataforma del IMSS opera 5,400 microservicios, 114 aplicaciones y alrededor de 1,000 millones de hits o transacciones diarias. En algunos días, de acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, la plataforma ha alcanzado hasta 3,000 millones de hits.

“Estamos hablando de una plataforma de 5,400 microservicios corriendo 114 aplicaciones”, dijo Ortega.

Los documentos públicos de contratación muestran que el IMSS ha destinado recursos a servicios de licenciamiento y soporte técnico Red Hat. En 2023, el respaldo presupuestario para ese servicio fue de 107.5 millones de pesos con IVA incluido. En 2024, el documento de disponibilidad presupuestal registró 111.4 millones de pesos. En 2025, el instituto llevó a cabo el procedimiento IA-50-GYR-050GYR019-N-118-2025 para el “Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico 2025 (REDHAT)”.

La digitalización médica ya permite que un médico consulte información clínica histórica dentro del instituto, pero la interoperabilidad sectorial apenas entra a una fase de despliegue. La promesa para 2027 será probar si el expediente digital puede moverse con el paciente y si la inteligencia artificial puede reducir la carga de revisión del médico en lugar de convertirse en otro sistema que el personal de salud deba alimentar.

El IMSS recibió una mención honorífica de Red Hat por su trayectoria de innovación y por el uso de tecnologías como OpenShift en su proceso de transformación digital. La empresa destacó que el reconocimiento forma parte de sus premios globales de innovación y se otorga a instituciones que logran avances medibles en la adopción tecnológica y en el impacto hacia sus usuarios, en este caso los derechohabientes del instituto.