Las claves económicas de la semana (27 al 31 de julio): De PIB de México y política monetaria de EU

En esta última semana de julio se registraron datos económicos relevantes para México relacionados con el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre del año y la balanza comercial.

En tanto, en Estados Unidos se dio a conocer la más reciente decisión de política monetaria de la Reserva Federal, así como el avance de la economía estadounidense en el segundo trimestre.

En la zona euro se publicó también información relacionada con la inflación durante julio.

Te compartimos un breve recuento de los indicadores económicos de nuestro país y el mundo más importantes que se publicaron del lunes 27 al viernes 31 de julio para que disfrutes del fin de semana bien informado.

El PIB de México aceleró en el segundo trimestre

La economía de México se recuperó en el segundo trimestre más de lo previsto, impulsada por un crecimiento de todos sus componentes, con lo que registró su mejor desempeño en casi seis años.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 1.5% trimestral, tras contraerse un 0.6% entre enero y marzo, según cifras desestacionalizadas preliminares divulgadas el jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (InegiI).

Este movimiento se trató además del mejor desempeño trimestral de la economía de México desde el cuarto trimestre de 2020.

Exportaciones mexicanas crecieron 34.4% en junio

Las exportaciones de productos de México crecieron a tasas interanuales de 34.4% en junio y 24.6% en el primer semestre, informó este lunes el Inegi.

Con ello, las ventas externas mexicanas alcanzaron récords de 72,551.0 millones y 389,723.3 millones de dólares, respectivamente.

Todas las principales divisiones tuvieron crecimientos, tanto en el mes como en la primera mitad del año, excepto las exportaciones agropecuarias, que cayeron 2.8% en junio y 4.0% en el semestre.

Por el contrario, el sector automotriz mostró resiliencia, dado que a pesar de los aranceles impuestos por Estados Unidos, las ventas foráneas en este sector aumentaron a tasas interanuales de 7.6% en junio y 1% en el semestre.

La Reserva Federal mantiene sus tasas de interés en decisión dividida

La Reserva ⁠Federal (Fed) de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés sin cambios, una decisión que, aunque esperada, podría avivar las dudas sobre cómo cumplirá el presidente de la Fed, Kevin Warsh, su compromiso de reducir ⁠la inflación.

La decisión de mantener el ⁠tipo en el rango del 3.50% al 3.75% suscitó el voto en contra de tres de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar la política monetaria, quienes consideraron que era adecuado un aumento de un cuarto de punto.

Los mismos tres —los presidentes de los bancos regionales de la Fed de Cleveland, Dallas y Mineápolis— también habían mostrado su desacuerdo en la última reunión de Jerome Powell como presidente del banco central a finales de abril, en aquella ocasión a favor de eliminar la promesa implícita de tasas más bajas.

PIB de EU creció 1.5% en el segundo trimestre, menos de lo esperado

La economía de Estados Unidos creció 1.5% a tasa anualizada en el segundo trimestre de 2026, menos de lo esperado por los analistas, según los datos oficiales publicados este jueves por el Departamento de Comercio.

Con respecto al primer trimestre, la actividad económica aumentó 0.4 por ciento.

"En comparación con el primer trimestre, la desaceleración del PIB real en el segundo trimestre reflejó una caída del gasto público y desaceleraciones en la inversión y las exportaciones, que fueron parcialmente compensadas por una aceleración del gasto de los consumidores", señaló un comunicado oficial de la Oficina de Análisis Económico.

La economía estadounidense ha mostrado un sólido crecimiento en los últimos trimestres a pesar de las turbulencias derivadas de la política arancelaria del presidente Donald Trump y de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

El crecimiento económico se ha visto apuntalado por las inversiones en el auge de la inteligencia artificial (IA), pero el consumo se ha resentido tras años de precios elevados, agravados por los efectos de la guerra.

Inflación en EU se moderó durante junio

La inflación de Estados Unidos se moderó a 3.7% interanual en junio, según el índice PCE, el preferido por la Reserva Federal (Fed) para su política monetaria, gracias a una baja en los precios de la energía.

La inflación en junio fue de 3.7%, según las cifras publicadas el jueves por el Departamento de Comercio, en línea con las expectativas de los analistas y debido a la reducción en los precios de la gasolina en coincidencia con una pausa en el conflicto de Oriente Medio. En mayo había alcanzado 4.1%, su nivel más alto en tres años.

La zona euro crece ligeramente en el segundo trimestre

La economía de la ⁠zona del euro creció ligeramente por encima de las modestas expectativas del último trimestre, en un momento en que el auge de ⁠la inversión en inteligencia artificial, el amplio gasto público y varios factores puntuales contribuyeron a contrarrestar el lastre que supusieron la guerra en Irán y el fuerte aumento de los costos energéticos.

La economía de los 21 países que comparten el euro se expandió un 0.4% en el trimestre, por encima de las expectativas del 0.2% recogidas ⁠en una encuesta de Reuters, tras la contracción del 0.2% ⁠registrada en el trimestre anterior, según datos de Eurostat.

En comparación con el mismo trimestre del año pasado, el crecimiento en el bloque de 360 millones de personas se aceleró hasta el 1.0%, frente al 0.3% de tres meses antes, superando las expectativas del 0.5 por ciento. Inicialmente se esperaba que el segundo trimestre marcara el inicio de un repunte tras un año difícil y turbulento para Europa.

Sin embargo, el aumento vertiginoso de los costos energéticos frenó en gran medida ese impulso y la mayoría de los analistas prevén ahora un crecimiento anual inferior al 1% para este año, por debajo del potencial del bloque, ya de por sí muy reducido.

La inflación de la zona euro repuntó en julio

La ⁠inflación de la zona euro repuntó en julio, lo que refuerza aún más los argumentos ⁠a favor de una nueva subida de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo, sobre todo teniendo en cuenta que los elevados precios del petróleo presagian un mayor aumento de las presiones inflacionistas.

La inflación en los ⁠21 países que comparten el euro ⁠repuntó hasta el 2.9% en julio, desde el 2.8% del mes anterior, en línea con las expectativas del 2.9%, impulsada por la subida de los precios del petróleo provocada por la guerra en Irán, según mostraron el viernes los datos de Eurostat.

Por su parte, la cifra de la inflación subyacente —que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía y que se sigue con mayor atención— se aceleró hasta el 2.5% desde el 2.4%, al tiempo que la inflación de los servicios subió al 3.3 por ciento.

Banco de Inglaterra mantiene sus tasas sin cambios

El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés sin cambios, tal y como se esperaba, pero una tercera integrante del ⁠Comité de Política Monetaria se mostró a favor de una subida de las tasas debido al recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El Comité de Política Monetaria votó por 6 a 3 a favor de mantener las tasas en el 3.75%, en lugar de la votación de 7 a 2 que esperaban la mayoría de los economistas encuestados por Reuters.

Catherine Mann, quien a principios de este mes expresó sus reservas sobre la postura de ⁠la política monetaria, se unió a Megan Greene y al economista jefe, ⁠Huw Pill, a la hora de votar a favor de una subida al 4 por ciento.

El resto del Comité de Política Monetaria no parecía tener prisa por subir las tasas, sin embargo, y se mantuvo fiel al enfoque de "esperar y ver" del gobernador Andrew Bailey, con el que espera garantizar que la inflación no se desvíe demasiado de su objetivo del 2% este año.

El BoJ mantiene las tasas de interés sin cambios

El Banco ⁠de Japón mantuvo las tasas de interés sin cambios el viernes, pero advirtió por primera vez de que la inflación subyacente podría superar su objetivo, lo ⁠que apunta a nuevas subidas de las tasas tras la intervención del Gobierno para comprar yenes.

El banco central también destacó las presiones inflacionistas derivadas de la sólida demanda mundial de inteligencia artificial y señaló que la preocupación por el impacto económico del conflicto en Oriente Medio estaba remitiendo, lo que subraya su atención en los riesgos de inflación que podrían justificar unas tasas más altas.

"Existe el riesgo de que la inflación subyacente se desvíe ⁠por encima de nuestro objetivo del 2%, ya que las expectativas de inflación a medio y largo plazo siguen aumentando y las empresas se muestran más activas a la hora de subir los precios y los salarios", señaló el Banco de Japón en un informe trimestral de perspectivas.

¿Cómo cerraron los mercados esta semana y el mes?

El peso mexicano se apreció y la bolsa local cerró a la baja este viernes, mientras los inversionistas calibran los riesgos geopolíticos en Medio Oriente y la posibilidad de un endurecimiento monetario en Estados Unidos.

Tipo de cambio

El peso mexicano se apreció ligeramente en la última jornada de la semana y del mes frente al dólar en la jornada del viernes. La divisa local ganó terreno y terminó el mes con un avance acumulado.

El tipo de cambio concluyó la sesión en el nivel de 17.3207 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3395 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 1.88 centavos o de 0.11 por ciento.

La moneda local concluyó el séptimo mes del año con una sólida ganancia. Comparado con un cierre oficial de 17.4986 unidades por dólar en junio, con el dato del Banco de México, la moneda local recuperó 17.79 centavos, que son equivalentes a 1.02 por ciento.

BMV y Biva

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices cayeron en la última jornada de la temporada local de reportes trimestrales.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdió 0.53% a 66,936.99 unidades, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 0.49% a 1,354.19.

S&P/BMV IPCTradingview

El índice S&P/BMV IPC acumuló una pérdida de 0.04% en julio, con lo que ligó dos meses de caídas. En lo que va de este año, el índice avanza sólo 4 por ciento.

Wall Street

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este viernes. Con un impulso de los títulos de Amazon en los valores de tecnología, tras su positivo reporte trimestral, el mercado estadounidense avanzó en la última sesión de julio.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa a las acciones de 30 gigantes, subió 0.53% a 52,485.03 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.70% a 7,489.72 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico subió 1% hasta 25,373.85.

Con los inversionistas concentrados en la guerra y la temporada de resultados trimestrales, los índices registraron avances mensuales. El Dow Jones subió 0.46% en su cuarto mes seguido de ganancias; el S&P 500 perdió 0.13%, y el Nasdaq retrocedió 3.20 por ciento.

(Con información de Yolanda Morales, Sebastián Díaz, Roberto Morales y José Antonio Rivera.)