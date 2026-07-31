Avión de combate estadounidense se estrella cerca de una base militar en California

Un avión de combate estadounidense F-35 se estrelló el viernes cerca de una base militar en San Diego, pero el piloto logró eyectarse antes del impacto, informaron las autoridades.

"Hubo un percance de aviación que involucró a un F-35B del Cuerpo de Marines en las proximidades" de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar, alrededor de las 10:00 de la mañana (17:00 GMT), dijo a la AFP un portavoz de la base.

"El piloto fue eyectado, ha sido rescatado y está en camino a un centro médico", agregó. Un comunicado posterior de la base militar indicó que el piloto había sido trasladado a un centro médico "en condición estable para la evaluación y el tratamiento de lesiones que no ponen en riesgo su vida".

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una columna de humo que se elevaba desde la aeronave, mientras se desplegaban bomberos para sofocar las llamas en tierra.

Cada F-35B, la variante del caza furtivo con capacidad de despegue y aterrizaje vertical, cuesta alrededor de 109 millones de dólares, según su fabricante Lockheed Martin.

Miramar es conocida en todo el mundo por haber sido en su momento la sede de la escuela "Top Gun" de la Armada estadounidense para pilotos de élite, inmortalizada en la película homónima de 1986 protagonizada por Tom Cruise.