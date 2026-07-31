El BoJ mantiene las tasas de interés sin cambios y envía una señal de endurecimiento

El Banco ⁠de Japón mantuvo las tasas de interés sin cambios el viernes, pero advirtió por primera vez de que la inflación subyacente podría superar su objetivo, lo ⁠que apunta a nuevas subidas de las tasas tras la intervención del Gobierno para comprar yenes.

El banco central también destacó las presiones inflacionistas derivadas de la sólida demanda mundial de inteligencia artificial y señaló que la preocupación por el impacto económico del conflicto en Oriente Medio estaba remitiendo, lo que subraya su atención en los riesgos de inflación que podrían justificar unas tasas más ⁠altas.

"Existe el riesgo de que la inflación subyacente se desvíe ⁠por encima de nuestro objetivo del 2%, ya que las expectativas de inflación a medio y largo plazo siguen aumentando y las empresas se muestran más activas a la hora de subir los precios y los salarios", señaló el Banco de Japón en un informe trimestral de perspectivas.

"Debemos prestar la ​debida atención para evitar que dicho riesgo se materialice y tenga un impacto negativo en la economía".

Este lenguaje fue más contundente que el utilizado en el anterior informe de perspectivas publicado en abril, en el que el Banco de Japón señalaba que la inflación subyacente se estaba acercando al 2% y requería que el banco central se mantuviera alerta ante los riesgos de subida de los precios.

En la reunión de política monetaria de dos días que concluyó este viernes, el Banco de Japón mantuvo las tasas de interés a corto plazo estables en el 1%, en una decisión ampliamente esperada tras la subida del mes pasado hasta el nivel más alto en 31 años.

El miembro del directorio Hajime Takata fue el único que se opuso a la decisión, abogando por una subida de las tasas hasta el 1.25% para hacer frente a los riesgos inflacionistas derivados de las perturbaciones de la demanda externa.

La decisión del Banco de Japón y su comunicado de tono restrictivo impulsaron al alza el rendimiento de los bonos del Estado japonés a dos años, pero apenas contribuyeron a reforzar el yen, que se mantuvo en torno a los 160.760 por dólar.

"El informe de perspectivas del Banco de Japón fue de tono duro y nos mantenemos en nuestra opinión, que no coincide con el consenso, de que el banco central subirá las tasas de interés al 2% a finales del próximo año", dijo Marcel Thieliant, director para Asia-Pacífico de Capital Economics en Singapur.

"La decisión en sí no fue unánime, ya que el halcón acérrimo Hajime Takata volvió a mostrar su desacuerdo a favor de una subida de tasas, tal y como hizo en abril. Esto resulta notable, teniendo en cuenta que el banco acaba de subir las tasas en su reunión de junio".

Presiones sobre el yen

La decisión del Banco de Japón se produjo después de que Japón llevara a cabo el jueves una intervención en los mercados de Nueva York comprando yenes y vendiendo dólares, una medida que no logró dar al yen un impulso sostenido.

En una señal de que la acción de Tokio contaba con el beneplácito de Washington, el secretario ⁠del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que Japón podría haber intervenido para apuntalar su moneda, que parecía "muy ⁠infravalorada", según un reportero de Fox Business Network.

La medida del Gobierno y los ⁠comentarios de Bessent, quien ha instado repetidamente al Banco de Japón a subir las tasas, centraron la atención del mercado en hasta qué punto el gobernador Kazuo Ueda podría mostrarse restrictivo respecto a la trayectoria ⁠futura de las tasas en su rueda de prensa posterior a la reunión.

En el informe de perspectivas, el Banco de Japón revisó a la baja su previsión de inflación subyacente para el actual ejercicio fiscal, que finaliza en marzo de 2027, del 2.8% previsto en abril al 2.5%, debido a la estabilización de los precios del petróleo. Sin embargo, revisó al alza su previsión para el ejercicio fiscal 2027.

El Banco de Japón también señaló que, si bien los riesgos para las perspectivas económicas estaban equilibrados, los relacionados con los precios se inclinaban al alza.

"Es probable que el aumento de los precios de los semiconductores y otros productos, que refleja la creciente demanda mundial relacionada con la inteligencia artificial, junto con las recientes caídas del yen, impulse al alza los precios, principalmente de los bienes de consumo duradero", señala el informe.

Aunque mantuvo su compromiso de seguir subiendo las tasas de interés, el Banco de Japón añadió el impacto ⁠de la fuerte demanda de inteligencia artificial y las fluctuaciones monetarias —además de los acontecimientos en Oriente Medio— como factores que analizaría detenidamente a la hora de considerar el momento y el ritmo de nuevas subidas.