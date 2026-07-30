La zona euro crece ligeramente en segundo trimestre gracias al gasto en IA y al consumo

La economía de la ⁠zona del euro creció ligeramente por encima de las modestas expectativas del último trimestre, en un momento en que el auge de ⁠la inversión en inteligencia artificial, el amplio gasto público y varios factores puntuales contribuyeron a contrarrestar el lastre que supusieron la guerra en Irán y el fuerte aumento de los costos energéticos.

La economía de los 21 países que comparten el euro se expandió un 0.4% en el trimestre, por encima de las expectativas del 0.2% recogidas ⁠en una encuesta de Reuters, tras la contracción del 0.2% ⁠registrada en el trimestre anterior, según datos de Eurostat publicados este jueves.

En comparación con el mismo trimestre del año pasado, el crecimiento en el bloque de 360 millones de personas se aceleró hasta el 1.0%, frente al 0.3% de tres meses antes, superando las expectativas del 0.5 por ciento. Inicialmente se esperaba que el segundo trimestre marcara el inicio de un repunte tras un año difícil y turbulento para Europa.

Sin embargo, el aumento vertiginoso de los costos energéticos frenó en gran medida ese impulso y la mayoría de los analistas prevén ahora un crecimiento anual inferior al 1% para este año, por debajo del potencial del bloque, ya de por sí muy reducido.

Este crecimiento relativamente lento contrasta radicalmente con el auge continuado de Estados Unidos, cuya economía probablemente crecerá más del 2% este año, impulsada en parte por un gasto desmesurado y potencialmente insostenible del sector privado en inteligencia artificial.

Aun así, parece que hay algunos aspectos positivos para la zona del euro. La inversión empresarial en inteligencia artificial también se ha disparado en Europa, el consumo de los hogares se ha mantenido a pesar de las sombrías expectativas y el Gobierno alemán está aumentando, de forma lenta pero segura, el gasto en defensa e infraestructuras que llevaba tanto tiempo prometiendo.

La industria, estancada desde hace años, también ha resistido sorprendentemente bien los elevados costos energéticos y puede haber contribuido al crecimiento, a diferencia de años anteriores, en los que supuso un lastre persistente.

Alemania, la tercera economía más grande del mundo, Francia e Italia crecieron un 0.2% en el trimestre, mientras que España, que lleva años siendo la que mejor se desempeña del bloque, lo hizo un 0.7%, por encima de las expectativas del 0.6 por ciento.

Por su parte, Países Bajos creció un 0.4%, el doble de la tasa prevista.

Los factores que impulsan el crecimiento pueden no durar

"De cara al futuro, sospechamos que la zona del euro seguirá capeando razonablemente bien la crisis energética de Irán y prevemos un crecimiento del PIB de alrededor del 0.25% por trimestre durante el próximo año aproximadamente", dijo Andrew Kenningham, de Capital Economics.

"Existen riesgos a la baja si los precios de la energía se mantienen muy ⁠altos, pero estos riesgos podrían ser menores de lo que se suele suponer", añadió.

No obstante, ⁠otros señalan que la economía, incluida la vasta industria del bloque, se ⁠benefició de factores puntuales que podrían no perdurar.

Los elevados costos energéticos y la escasez de productos derivados del crudo pueden haber afectado más a las empresas asiáticas, lo que ha obligado ⁠a los compradores a recurrir a Europa, mientras que algunos pedidos también podrían haberse adelantado ante el temor de que la escasez de productos se agravara a lo largo del año.

La zona del euro también recibió un impulso del crecimiento trimestral del 3.9% registrado en Irlanda, impulsado por empresas multinacionales del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones que se han establecido allí por motivos fiscales.

El PIB irlandés, aunque pequeño, es tan volátil —se contrajo un 7% el trimestre pasado— que puede hacer oscilar significativamente las cifras de la zona del euro, por lo que algunos prefieren ahora excluirlo a la hora de analizar las tendencias subyacentes.

Es posible que el impulso del sector industrial y la rápida expansión irlandesa no perduren, lo que sugiere que el tercer trimestre será difícil, ya que la guerra sigue prolongándose y los ⁠elevados costos energéticos se están trasladando poco a poco a los consumidores a través de los precios de la gasolina, los billetes de avión y las vacaciones.

La confianza de los hogares podría debilitarse a medida que la inflación erosiona los ingresos reales y el aumento de las tasas de interés del Banco Central Europeo también ejerce presión sobre los consumidores.