Patricia Dávila renuncia como secretaria General de la UNAM tras irregularidades en examen de admisión

Patricia Dávila Aranda renunció como secretaria General de la máxima casa de estudios, luego de que se detectaron irregularidades durante la prueba de admisión a licenciatura del ciclo 2026-2027 que se realizó por primera vez en línea, informó este viernes la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dávila tenía bajo su responsabilidad la Administración Escolar, área encargada del proceso de ingreso y por lo tanto de las evaluaciones para acceder a esta institución dirigida por el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

En su lugar, el rector de la UNAM dio a conocer la tarde de este viernes que designó a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario General.

"Lomelí Vanegas reconoció el trabajo de Dávila Aranda en favor del bachillerato, así como su contribución decisiva a las reformas realizadas en esta gestión, y le deseó éxito en sus proyectos académicos futuros", detalló la Universidad en un comunicado.

La dimisión de Dávila se da luego de que la UNAM se vio obligada a suspender los trámites de inscripción y realizar una investigación sobre el proceso de admisión de este año realizado del 23 de mayo al 10 de junio, cuya nueva modalidad coincidió con un alto rendimiento en la prueba de ingreso más difícil del país.

Las irregularidades alimentaron las sospechas del uso de inteligencia artificial (IA) por parte de los postulantes, aunque la Comisión Técnica creada para analizar el caso no llegó a una conclusión contundente al respecto.

Un análisis estadístico de la comisión mostró que el porcentaje de candidatos con 100 o más aciertos en la prueba de ingreso pasó de 3.5% en el lustro anterior a 16.3% en esta edición.

¿Quién es Patricia Dávila Aranda?

En noviembre de 2023, Patricia Dávila Aranda se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo como secretaria General de la UNAM, tras la designación del rector Lomelí.

De acuerdo con la Universidad, Dávila Aranda es Investigadora Titular “C” de Tiempo Completo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala.

La funcionaria originaria de la Ciudad de México, estudió la Licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa; se graduó como maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y obtuvo su doctorado en Iowa State University, en Estados Unidos.

También se desempeñó directora de la FES Iztacala para dos periodos (2012-2016 y 2016-2020). Luego colaboró como coordinadora General de Estudios de Posgrado (2020-2021) y posteriormente fue designada titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional (2021-2023).

¿Qué pasará con el proceso de admisión de la UNAM?

La máxima casa de estudios anunció la mañana de este viernes 31 de julio que realizará un examen de control de manera presencial a aquellos aspirantes que resultaron admitidos con la finalidad de descartar fraudes ante las irregularidades detectadas en los resultados de la prueba original realizada en línea.

La medida fue recomendada por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, que consideró necesario verificar los resultados obtenidos en el examen virtual antes de definir los lugares de ingreso para el nuevo ciclo escolar.

Los candidatos que obtuvieron un puntaje suficiente para ingresar a una carrera serán ahora convocados a presentar un "examen de control" presencial, indicó el rector Lomelí.

La convocatoria abarca también a candidatos que pudieron no haber sido seleccionados debido a las irregularidades.

"Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso", dijo el rector Lomelí en una alocución.

El examen se realizó en línea ante una cámara y un micrófono encendidos. Un monitor podía pedir al aspirante que girara la cámara alrededor de la habitación para constatar que no hubiera trampa, constató una periodista de la AFP que presentó la prueba a modo personal.

La institución contrató a una empresa especializada en Inteligencia Artificial para vigilar a los aspirantes.

La UNAM es la más prestigiosa universidad de México y, de acuerdo con QS World University Rankings, en 2026 se ubicó como la cuarta mejor de América Latina, detrás de la Universidad de Buenos Aires, la Universidade de Sao Paulo y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El consultor en ciberseguridad Darío Vargas consideró que "no estaban preparadas las plataformas" para un examen de tal magnitud: casi 159,000 aspirantes. "Hay una falta de preparación logística y tecnológica para un reto tan grande", explicó.

El especialista dijo por ejemplo que era posible eludir controles con intermitencias en la conexión generada con la descarga de archivos muy pesados.

Eduardo Bárzana, presidente de la comisión investigadora, dijo que durante la aplicación del examen se detectó suplantación de identidad, uso de celulares y la presencia de personas que ayudaban a los aspirantes.