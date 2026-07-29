La Fed mantiene sus tasas de interés en decisión dividida

La Reserva ⁠Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios este miércoles, una decisión que, aunque esperada, podría avivar las dudas sobre cómo cumplirá el presidente de la Fed, Kevin Warsh, su compromiso de reducir ⁠la inflación.

La decisión de mantener el ⁠tipo en el rango del 3.50% al 3.75% suscitó el voto en contra de tres de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar la política monetaria, quienes consideraron que era adecuado un aumento de un cuarto de punto.

Los mismos tres —los presidentes de los bancos regionales de la Fed de Cleveland, Dallas y Mineápolis— también habían mostrado su desacuerdo en la última reunión de Jerome Powell como presidente del banco central a finales de abril, en aquella ocasión a favor de eliminar la promesa implícita de tasas más bajas.

Warsh, que asumió el cargo en mayo, ha dicho que no tiene "ninguna tolerancia" con una inflación que lleva más de cinco años sobre el objetivo del 2% de la Fed y que, hasta junio, se estaba acelerando por la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán, y a que la inversión en centros de datos y otros gastos relacionados con la inteligencia artificial impulsó la demanda.

"La inflación sigue siendo alta en relación con el objetivo del 2% del Comité", señaló la Fed en un breve comunicado de política monetaria tras la reunión de dos días, en el que repitió palabra por palabra toda la evaluación de la economía contenida en la declaración del 17 de junio.

La Fed señaló que la actividad ⁠económica "se está expandiendo a un ritmo sólido" y, al ⁠igual que en junio, destacó que la creación ⁠de empleo "ha seguido el ritmo del crecimiento de la población activa, y la tasa de desempleo apenas ha variado".

Al ⁠mantener la tasa dentro del rango en el que se está desde diciembre, los funcionarios de la Fed están asumiendo la idea de que los actuales costes de financiación están generando suficiente fricción en la economía como para reducir cualquier tipo de inflación que, a diferencia del efecto de los aranceles sobre los precios de los bienes, no se espera que desaparezca por sí sola.

Warsh se ha pronunciado poco sobre la combinación de riesgos y nada sobre las perspectivas de la tasa de ⁠interés oficial, aunque ha expresado su expectativa de que el aumento de la productividad, impulsado por la IA, permita a la economía crecer más rápido sin que ello suponga un repunte de la inflación.