Wall Street cierra con ganancias; acciones de Amazon se dispararon 15% tras reporte trimestral

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este viernes. Con un impulso de los títulos de Amazon en los valores de tecnología, tras su positivo reporte trimestral, el mercado estadounidense avanzó en la última sesión de julio.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa a las acciones de 30 gigantes, subió 0.53% a 52,485.03 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.70% a 7,489.72 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico subió 1% hasta 25,373.85.

Amazon se dispara

Los títulos de Amazon.com (+15.32%) avanzaron con fuerza este viernes, después de que el reporte trimestral de la compañía superó las expectativas de ingresos y de ganancias. Además, los ingresos por su negocio en la nube crecieron a su mejor ritmo en cuatro años.

El comportamiento de Amazon contrastó con la fuerte caída que sufrió Apple (-7.35%) tras un reporte que superó las expectativas, pero que fue acompañado por proyecciones débiles y una advertencia sobre una escasez de chips avanzados limitaría los envíos del iPhone.

Siete de los 11 sectores del S&P 500 cerraron la jornada con pérdidas, pero las ganancias en dos de ellos impulsaron los índices. Consumo discrecional (+6.07%) subió gracias a Amazon, mientras que servicios de la comunicación (+4.60%), por Alphabet (+6.73%).

Se mantiene la volatilidad

Los inversionistas estudian los riesgos por la guerra en Oriente Medio y sus posibles efectos efectos en la inflación y las ⁠tasas. Irán anunció que detuvo dos buques que querían salir del estrecho de Ormuz, lo que avivó las preocupaciones por el suministro energético.

En este contexto, el mercado espera conocer la próxima semana varios indicadores laborales estadounidenses, entre ellos las nóminas no agrícolas, que serán claves para la trayectoria de tasas de la Reserva Federal, que esta semana mantuvo los tipos sin cambios.

Con los inversionistas concentrados en la guerra y la temporada de resultados trimestrales, los índices registraron avances mensuales. El Dow Jones subió 0.46% en su cuarto mes seguido de ganancias; el S&P 500 perdió 0.13%, y el Nasdaq retrocedió 3.20 por ciento.

"Durante julio, los mercados estuvieron marcados por la incertidumbre sobre la Fed y Oriente Medio. Paralelamente, los reportes trimestrales evidencian una mayor diferenciación sectorial, destacando las empresas de IA", dijo Bris Utrilla, analista de México Financiero.