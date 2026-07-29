Fitch sigue viendo a México como un emisor con Grado de Inversión

En la agencia Fitch siguen pensando que México cuenta con las características para conservar el Grado de Inversión, de acuerdo con la directora de análisis soberano para América Latina, Shelly Shetty.

Su dicho es relevante si recordamos que Fitch es la agencia que tiene a México en el nivel más bajo del Grado de Inversión, que es “BBB´/perspectiva estable”.

Al participar en el evento anual Fitch on Mexico, precisó que estas características que hacen de México un emisor con Grado de Inversión son el tipo de cambio flexible, el régimen de metas de inflación, las políticas macroeconómicas disciplinadas, el enfoque en la estabilidad macroeconómica, el bajo porcentaje de deuda en moneda extranjera en total. “Estas son fortalezas muy grandes para México”, subrayó.

Accedió a comentar que los factores que pueden cambiar su perspectiva son la eventualidad de una situación en la que hay una escalada material en la carga de la deuda de México; si el gobierno no es capaz de consolidar sus cuentas fiscales y la deuda con respecto al PIB. O bien, si se presenta una crisis económica o una recesión grave.

Sobre el comercio dividió en dos vertientes su observación: un enfoque esta relacionado con los aranceles impuestos a productos como el acero y sector automotriz y el otro es la revisión del T-MEC.

Destacó que están atentos a tener mayor claridad sobre el Artículo 232 del T-MEC, de manera que se puedan generar condiciones para atraer de nuevo inversiones al sector automotriz que ha perdido importante competitividad.

Sobre la revisión del T-MEC, dijo que existe bastante incertidumbre porque se entiende que es un acuerdo trilateral y “claramente se necesita que Canadá se sume”.

Ante estas dos vertientes del contexto comercial, anticipó que “seguirá existiendo un grado considerable de incertidumbre que podría extenderse más allá de este año, incluso el próximo”.