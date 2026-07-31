Hacienda recorta estímulo fiscal a gasolinas Magna y premium, pero lo aumenta al diésel

El gobierno federal redujo los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y premium, pero aumentó el del diésel.

Del sábado 1 de agosto al viernes 7, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgará los siguientes estímulos fiscales a los combustibles:

Gasolina Magna : 2.45 pesos por litro, 11 centavos menos que la semana anterior.

: 2.45 pesos por litro, 11 centavos menos que la semana anterior. Gasolina premium : 1.50 pesos por litro, 29 centavos menos que la semana pasada.

: 1.50 pesos por litro, 29 centavos menos que la semana pasada. Diésel: 5.59 pesos por litro, 32 centavos más que la semana anterior.

De esta manera, los automovilistas pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS):

Gasolina Magna : 4.25 pesos por litro, el 64% de la cuota completa.

: 4.25 pesos por litro, el 64% de la cuota completa. Gasolina premium : 4.16 pesos por litro, el 74% de la cuota completa.

: 4.16 pesos por litro, el 74% de la cuota completa. Diésel: 1.77 pesos por litro, el 24% de la cuota completa.

Petróleo tuvo su mayor alza mensual desde marzo

Los precios internacionales del petróleo tuvieron en junio su mayor ganancia mensual desde marzo, a medida que la incertidumbre por el conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz generó volatilidad en el mercado de crudo.

El petróleo Brent del Mar del Norte repuntó 24% en julio, cerrando el mes en 90.12 dólares por barril.

Ante este repunte de los precios internacionales del petróleo, el gobierno tuvo que incrementar en julio los estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel.

Este jueves, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que los estímulos fiscales que ha tenido que otorgar a los combustibles desde el inicio de la guerra en Irán (el pasado 28 de febrero) tuvieron un costo fiscal de 42,000 millones de pesos en la primera mitad de 2026.

No obstante, Hacienda explicó que hasta ahora el efecto fiscal neto de los estímulos ha sido neutro, ya que se ha compensado con los mayores ingresos que ha logrado Pemex por la venta de crudo en una coyuntura de altos precios del petróleo.

Cada viernes, la SHCP da a conocer los montos de estímulo fiscal que otorgará a los combustibles la siguiente semana, esto con el fin de amortiguar el impacto que pudiera tener en México cualquier alza súbita en los precios internacionales del petróleo y la gasolina.