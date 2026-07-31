Banco Central de Colombia sorprende al mercado y mantiene en 12% su tasa de interés

El Banco Central de ⁠Colombia mantuvo este viernes estable su tasa de interés de referencia ⁠en el actual 12%, una ⁠decisión que sorprendió a la mayoría del mercado que esperaba un incremento en el costo de los préstamos para contener las crecientes presiones inflacionarias.

En un reciente sondeo de Reuters solo cinco de los 25 analistas anticiparon la estabilidad en la tasa, mientras que 16 proyectaban un alza de 50 puntos base, tres estimaban un aumento de 75 puntos base y uno pronosticaba un incremento de 25 puntos base.

La decisión contó con el voto ⁠de cuatro de los ⁠siete miembros del ⁠directorio de la autoridad monetaria, mientras ⁠que tres se inclinaron por incrementarla en 50 puntos base, dijo el gerente del banco, Leonardo Villar.

"En las circunstancias actuales parecía conveniente hacer una pausa para evaluar lo que pudiera suceder en múltiples frentes, despejar incertidumbres, pero muy particularmente despejar la incertidumbre generada por el comportamiento reciente de la tasa de cambio", dijo el gerente al leer un comunicado.

Para Villar, la apreciación del peso, de alrededor de 26% en el último año permitiría mitigar de manera muy importante las presiones inflacionarias y facilitar un proceso de convergencia de la inflación hacia la meta.

La estabilidad en la tasa se produce luego de que en junio la autoridad monetaria ⁠incrementó el tipo de interés en 75 puntos base.

"Las preocupaciones sobre la necesidad de una política más restrictiva hacia futuro persisten y por lo tanto, habrá que evaluarlas con mayor cuidado en las próximas sesiones de junta", agregó Villar.

"Hacia futuro muchos indicios sugieren la necesidad de mantener una tasa de interés restrictiva por un tiempo largo mientras se retoma la tendencia descendente de la inflación mientras se garantiza una convergencia hacia la meta, pero la posibilidad de que la tasa actual sea suficiente o sea necesario aumentarla aún más será algo que tendrá que verse con la información que se vaya recibiendo", dijo.

Adicionalmente, el Banco Central anunció un programa para comprar hasta 4,000 millones de dólares con destino a acumular reservas internacionales.

El mecanismo que se empleará para adquirir las reservas será el de la subastas de opciones "put" de acumulación, que se realizarán mensualmente.

La primera subasta se realizará el 3 de agosto con un cupo de hasta 400 millones de dólares y ⁠las opciones adjudicadas podrán ejercerse entre el 4 y el 31 de agosto, ⁠siempre que se cumpla con las condiciones establecidas.

Por su parte, ⁠el gerente mencionó que el equipo técnico del organismo revisó pronóstico de crecimiento económico para este año a un 2.5%, desde una proyección previa de ⁠2.4 por ciento.

Además, el equipo técnico revisó su pronóstico de inflación para el 2026 a cerca de 6.9%, desde uno previo de 6.4 por ciento.

Se trató de la última reunión en la que participó Germán Ávila, el ministro de Hacienda del actual Gobierno que finaliza el siete de agosto, quien ha votado reiteradamente por reducir la tasa y junto al presidente saliente Gustavo Petro han criticado las decisiones del banco emisor.

El derechista Abelardo De La Espriella, favorito de los mercados, fue elegido como presidente del país sudamericano y ha anunciado que respetará la autonomía del Banco Central.

Colombia acumuló al cierre de junio una inflación anual de 6.14%, la más alta en dos años y superior a la meta del Banco Central, ⁠de 3%, apuntando a incumplirla en 2026 por sexto año consecutivo.

El mercado opina que el incremento de la tasa en julio sería el último del actual ciclo monetario.

En el sondeo de Reuters, las expectativas de tasa de interés para fin del año pasaron a 12.50% desde 12.25% en la encuesta anterior y para cierre de 2027 subieron a 11.25%, desde 10.50 por ciento.