Bolsa mexicana cierra con pérdidas; registra una caída marginal en julio

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices cayeron en la última jornada de la temporada local de reportes trimestrales, con la atención de los inversionistas en la información sobre la guerra en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdió 0.53% a 66,936.99 unidades, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 0.49% a 1,354.19.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de Megacable, con 4.67% menos a 59.03 pesos, seguida por la de Gruma, que bajó 4% a 258.23 pesos, y la minera Grupo México, con una baja de 2.47% a 207.72 pesos.

Los inversionistas vigilan la información sobre la guerra en Oriente Medio y sus riesgos para la inflación y las ⁠tasas. Irán anunció que detuvo dos buques que intentaban salir del estrecho de Ormuz, lo que aumentó las preocupaciones por el suministro energético mundial.

"Un entorno macroeconómico y geopolítico convulso marcó julio. Las crecientes hostilidades en esa región mantuvieron bajo sombra el Estrecho de Ormuz, elevando la incertidumbre global", destacó Laura Torres, directora de inversión para la gestora IMB capital Quants.

El comportamiento de la jornada definió un moderado descenso de las referencias locales. El índice S&P/BMV IPC acumuló en este contexto una pérdida de 0.04% en julio, con lo que ligó dos meses de caídas. En lo que va de este año, el índice avanza sólo 4 por ciento.