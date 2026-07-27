Exportaciones mexicanas crecen 34.4% en junio y 24.6% en el primer semestre de 2026

Las exportaciones de productos de México crecieron a tasas interanuales de 34.4% en junio y 24.6% en el primer semestre, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con ello, las ventas externas mexicanas alcanzaron récords de 72,551.0 millones y 389,723.3 millones de dólares, respectivamente.

Todas las principales divisiones tuvieron crecimientos, tanto en el mes como en la primera mitad del año, excepto las exportaciones agropecuarias, que cayeron 2.8% en junio y 4.0% en el semestre.

Por el contrario, el sector automotriz mostró resiliencia, dado que a pesar de los aranceles impuestos por Estados Unidos, las ventas foráneas en este sector aumentaron a tasas interanuales de 7.6% en junio y 1% en el semestre.

A la inversa, las importaciones mexicanas de mercancías se incrementaron 28.0% en junio, a 68,461.1 millones de dólares, y 22.0% en la primera mitad de 2026, a 379,866.0 millones de dólares.

Como resultado, México registró un superávit de 4,089.9 millones de dólares en junio y 9,857.3 millones en los primeros seis meses del año en curso.

En junio de 2026, el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 67,219 millones de dólares, lo que representó un alza de 35.3% a tasa anual.

Los mayores aumentos se observaron en las exportaciones de productos de la minerometalurgia (40.9%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (19.7%), de alimentos, bebidas y tabaco (14.5%) y de productos automotrices (7.6 por ciento).

A su vez, el crecimiento anual de las exportaciones de productos automotrices derivó de incrementos de 7.0% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de 11.3% en las dirigidas a otros mercados.

En el mes de referencia, el valor de las exportaciones petroleras fue de 2,091 millones de dólares. Este monto se conformó de 1,600 millones de ventas de petróleo crudo y de 491 millones de exportaciones de otros productos petroleros.

En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 82.30 dólares por barril, cifra 19.02 dólares menor que la del mes previo, pero 19.27 dólares mayor que la de junio de 2025.

El volumen de crudo exportado, en junio pasado, se ubicó en 648,000 barriles diarios, nivel superior al de 616,000 barriles diarios de mayo y al de 520,000 barriles diarios de junio de 2025.

En el sexto mes de 2026, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras fue de 1,664 millones de dólares, monto que implicó un descenso anual de 2.8 por ciento.

Las reducciones más pronunciadas se registraron en las exportaciones de melón, sandía y papaya (59.3%), de café crudo en grano (32.8%), de aguacate (29.8%), de cítricos (24.6%) y de uvas y pasas (21.2 por ciento).

En contraste, los mayores avances anuales se presentaron en las exportaciones de pimiento (55.1%) y de legumbres y hortalizas frescas (40.2 por ciento).

Las exportaciones extractivas se ubicaron en 1,577 millones de dólares: mostraron un alza anual de 37.3 por ciento.

En sentido inverso, en el mes de referencia, las importaciones de bienes de consumo llegaron a 9,393 millones de dólares, cifra que significó un ascenso anual de 23.5 por ciento.

Dicha tasa resultó de un avance de 15.3% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de 66.0% en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano).

Se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 54,239 millones de dólares, nivel superior en 30.9 % al reportado en junio de 2025. A su vez, esta cifra derivó de un alza de 31.1% en las importaciones de productos no petroleros de uso intermedio y de 27.8% en las de bienes petroleros de uso intermedio.

Por su parte, las importaciones de bienes de capital alcanzaron 4,829 millones de dólares, lo que implicó un avance anual de 8.8 por ciento.