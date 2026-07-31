EU traslada a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, su deseo de reforzar la cooperación bilateral

El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a quien ha felicitado por su reciente toma de posesión y trasladó el interés de Washington en profundizar las relaciones bilaterales durante los dos próximos años.

Rubio reiteró el compromiso de la Administración de Donald Trump de impulsar la colaboración entre ambos países en ámbitos como la lucha contra la delincuencia transnacinoal, el incremento del comercio y la inversión, así como el fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante desastres, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.

Durante la conversación, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó además que el inicio del mandato de Fujimori supone un factor de estabilidad para Perú, al considerar que un escenario político estable resulta imprescindible para avanzar tanto en materia de seguridad como de crecimiento económico y contribuir así a mejorar las condiciones de vida de la población peruana.

Tras ganar las elecciones presidenciales del 7 de junio, Keiko Fujimori juró el miércoles el cargo como nueva presidenta de Perú en su ceremonia de toma de posesión, con un discurso centrado en dos grandes prioridades: la seguridad y la economía. Entre sus primeros anuncios, la líder de Fuerza Popular prometió mano dura contra el crimen y una subida del salario mínimo del 15%, hasta los 1,300 soles mensuales.