Sheinbaum celebra repunte del PIB: "Muy buena noticia" para la economía de México

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el desempeño de la economía mexicana durante el segundo trimestre de 2026 y calificó como una “muy buena noticia” el crecimiento reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cuestionada durante su conferencia matutina sobre la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB), la mandataria puso el acento en el comportamiento de los sectores productivos y, particularmente, en la recuperación de las actividades primarias y terciarias.

Sheinbaum destaca avance del campo y la minería

La presidenta señaló que uno de los principales elementos detrás del resultado fue el desempeño del sector primario, donde se incluyen actividades como la agricultura, ganadería y pesca, además de actividades vinculadas con la minería.

Sheinbaum Pardo resaltó el incremento en la producción y explicó que el comportamiento de los precios internacionales de algunos minerales también favoreció los resultados. En particular, mencionó el aumento en las cotizaciones del oro y la plata, factores que contribuyeron al valor de la producción nacional durante el periodo.

“Es una muy buena noticia”, expresó la presidenta al referirse al reporte publicado por el Inegi.

Servicios también impulsan la actividad

Otro de los aspectos que destacó Sheinbaum fue el comportamiento de las actividades terciarias, relacionadas principalmente con el comercio y los servicios.

La mandataria consideró que el desempeño de estos sectores refleja que distintas áreas de la economía mantienen actividad pese al contexto internacional y a la incertidumbre que ha marcado los primeros meses del año.

De acuerdo con la estimación oportuna del Inegi, el PIB avanzó 1.5% en el segundo trimestre frente al periodo previo y registró un crecimiento anual de 2.1 por ciento.

“Prácticamente se contuvo” la caída de manufactura

La presidenta también hizo énfasis en la situación de la industria manufacturera, que había mostrado señales de debilidad en los meses anteriores. La presidenta sostuvo que, aunque el sector venía registrando una tendencia negativa, durante el segundo trimestre logró contener su caída.

“Y en el caso de la manufactura, que venía cayendo un poco, prácticamente se contuvo esa caída”, afirmó. Para la mandataria, el comportamiento de estos sectores permite observar señales favorables en la actividad económica y muestra la capacidad de la economía mexicana para mantener estabilidad frente a un escenario internacional complejo.

El comentario de Sheinbaum se produjo después de que el Inegi difundiera su estimación oportuna del PIB correspondiente a abril-junio, dato que será posteriormente actualizado con la medición definitiva.

Por ahora, la presidenta tomó el resultado como una señal positiva y destacó que el repunte estuvo acompañado por un mejor desempeño del campo, los servicios y una estabilización de la actividad manufacturera.