Inauguraciones confirman nearshoring pese a menor ritmo de anuncios de inversión

El entusiasmo por el nearshoring contrasta con la realidad de los anuncios de inversión en México. Durante el primer trimestre del 2026, los anuncios de nuevos proyectos cayeron casi 80% frente al mismo periodo del año pasado, en un entorno marcado por la incertidumbre comercial y la cautela empresarial ante la próxima revisión del T-MEC.

Sin embargo, el fenómeno no se ha desvanecido. De acuerdo con Alberto Quiroz, analista de la consultoría Integralia, mientras los anuncios pierden fuerza, las inauguraciones de proyectos industriales muestran que parte de las inversiones comprometidas en años previos sí están aterrizando.

Entrevistado por El Economista, explicó que las inauguraciones de plantas ligadas al fenómeno de la relocalización de inversiones es particularmente evidente en el corredor manufacturero del Bajío hacia la frontera norte.

El experto mostró que en el primer trimestre del año los anuncios de inversión registraron una caída cercana a 80% respecto del mismo periodo de 2025. Incluso frente a 2023 —cuando el nearshoring cobró mayor fuerza en el discurso económico— los montos anunciados también muestran una reducción relevante.

“El primer trimestre del 2026 hemos visto que los anuncios han estado muy flacos en comparación con los años pasados”, explicó.

Pese a esta desaceleración, Integralia identifica una tendencia distinta en los proyectos que ya comenzaron operaciones.

“En las inauguraciones estamos viendo casi el triple de lo que vimos el año pasado”, señaló. Desde su perspectiva, este indicador permite observar con mayor claridad qué inversiones realmente lograron materializarse.

Para el analista, el contraste entre menores anuncios y más inauguraciones ayuda a explicar el momento que atraviesa la inversión en México: persiste cautela para nuevos proyectos, pero continúan avanzando inversiones anunciadas en años previos.

Entre 2023 y 2026, Nuevo León concentró el mayor monto de inversión en inauguraciones ligadas al nearshoringGráfico: El Economista

Bajío y Norte, los más atractivos

En términos regionales, identificó que las inauguraciones muestran una concentración clara en el corredor industrial del Bajío hacia el norte del país.

“Se dibuja claramente una ruta que empieza en el Bajío, en Querétaro, Guanajuato, sube a San Luis Potosí y de ahí se va a Nuevo León y Coahuila”, detalló Quiroz.

Esta concentración responde, entre otros factores, a la integración manufacturera de esas regiones y a su cercanía con Estados Unidos.

Por sectores, el automotriz mantiene un peso importante, aunque también aparecen proyectos en otras actividades manufactureras y tecnológicas.

“Muchas [inauguraciones] son todavía del sector automotriz”, dijo. Añadió que también han observado proyectos en siderurgia, dispositivos médicos y centros de datos.

Entre los factores que continúan limitando nuevas decisiones de inversión, Quiroz mencionó tanto elementos internos como externos.

Por un lado, señaló la debilidad que reflejan los indicadores de inversión. Por otro, apuntó a factores de incertidumbre vinculados con el entorno regulatorio en México y con la política comercial de Estados Unidos.

A ello se suma un reto estructural: la disponibilidad de energía.

Anuncios del trimestre

CELO. Empresa española de manufactura. Inaugura su planta en Guanajuato con capacidad anual de 250 millones de tornillos. La instalación fortalecerá el suministro para Norteamérica en industrias como automotriz, electrónica, médica e industrial. La nueva instalación se ubica a 30 minutos del centro de Querétaro.

Baltimore Aircoll Company. Empresa estadounidense del sector de refrigeración llega a Nuevo León con una inversión de 100 millones de dólares. inauguró su primera planta de fabricación en América Latina, ubicada en el municipio de Ciénega de Flores. Tiene el objetivo de crear más de 500 empleos directos.

EAM – Mosca. empresa alemana de maquinaria y equipo inaugura su primera planta en Nuevo León, con una inversión de ocho millones de dólares. Dicha sede fabrica flejes plásticos y sistemas de automatización industrial. Con esta apertura la compañía pasó de operar como distribuidora a fabricante local.

Clarios, automotriz de origen estadounidense inauguró un nuevo centro de distribución altamente automatizado en Torreón, Coahuila. Requirió una inversión de 147 millones de dólares y tiene capacidad instalada para almacenar 300,000 baterías y movilizar 11 millones de unidades al año.

Seiren Viscotec. Empresa japonesa de interiores de automóviles. Inaugura su planta de PVC y celebró 10 años en el país en Abasolo, Guanajuato, con una inversión de 43.7 millones de dólares La nueva planta especializada en el procesamiento de tela y piel sintética destinada a interiores vehiculares.

Zoomlion. Empresa de maquinaria y equipo de China, fabricante de maquinaria pesada para construcción y agrícola. Zoomlion celebró la inauguración de su Agricultural Machinery Industry Hub Latinoamérica en Aguascalientes, marcando un paso importante en la expansión estratégica en Latinoamérica.

Bulmatic coloco la primera piedra para la nueva planta en Nuevo León. Planta productora de motores eléctricos de alta eficiencia, tecnología clave que consume alrededor del 53% de la electricidad a nivel mundial. Actualmente cuenta con capacidad para producir 100,000 motores al año con planes de crecer.

Airbus. Empresa de la industria aeroespacial, originaria de países bajos inauguró su planta en el municipio de Colón, en Querétaro con una inversión de 35.8 millones de dólares. Esta base producirá puertas y componentes para los aviones de la familia A320 y helicópteros.