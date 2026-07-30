El PIB de Estados Unidos creció 1.5% en el segundo trimestre, menos de lo esperado

La economía de Estados Unidos creció 1.5% a tasa anualizada en el segundo trimestre de 2026, menos de lo esperado por los analistas, según los datos oficiales publicados este jueves por el Departamento de Comercio.

Con respecto al primer trimestre, la actividad económica aumentó 0.4 por ciento.

Los analistas habían proyectado para el segundo trimestre un aumento del Producto Interno Bruto de 1.8% interanual, según el consenso de MarketWatch.

"En comparación con el primer trimestre, la desaceleración del PIB real en el segundo trimestre reflejó una caída del gasto público y desaceleraciones en la inversión y las exportaciones, que fueron parcialmente compensadas por una aceleración del gasto de los consumidores", señaló un comunicado oficial de la Oficina de Análisis Económico.

La economía estadounidense ha mostrado un sólido crecimiento en los últimos trimestres a pesar de las turbulencias derivadas de la política arancelaria del presidente Donald Trump y de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

El crecimiento económico se ha visto apuntalado por las inversiones en el auge de la inteligencia artificial (IA), pero el consumo se ha resentido tras años de precios elevados, agravados por los efectos de la guerra.

El gasto público también está en retroceso, a pesar de la guerra entre Estados Unidos y Oriente Medio, lo que también lastra el crecimiento estadounidense.

A nivel federal, son en particular los gastos no relacionados con la defensa los más afectados.

Inflación alta, pero en desaceleración

La situación de la economía estadounidense y su impacto en el bolsillo de los ciudadanos es una cuestión clave en las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que el Partido Demócrata intentará arrebatar el control del Congreso a los republicanos de Trump.

La inflación de junio mostró una desaceleración, a 3.7% en ritmo anualizado, según el índice PCE publicado también el jueves por el Departamento de Comercio. En mayo había sido de 4.1 por ciento.

La meta de inflación de la Reserva Federal (Fed, banco central) es de 2% anual.

La fuerte caída de los precios de la energía, en particular de la gasolina, bajo el efecto de una pausa temporal en la guerra en Oriente Medio, explica en gran parte la desaceleración de junio.

La cifra es una buena noticia para la Fed que decidió la víspera mantener sin cambios las tasas de interés, en el rango de entre 3.50% y 3.75 por ciento.

Sin embargo, la reanudación del conflicto en Oriente Medio, donde Estados Unidos e Irán vuelven a intercambiar ataques, podría relanzar la subida de precios.

El crudo WTI pasó a cerca de 84 dólares por barril este jueves, cuando había iniciado el mes en torno a los 69 dólares por barril.