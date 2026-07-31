Pymes industriales detonan expansión de cartera en Covalto

Impulsado por la relocalización de cadenas productivas hacia México, el banco digital Covalto está ampliando el financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes) que participan como proveedoras de grandes corporativos internacionales, particularmente en el norte del país.

El director general de la institución, Mark McCoy, explicó que este segmento —clave en el fenómeno de Nearshoring— ha estado históricamente sub atendido por la banca tradicional, pese a su relevancia en la integración de cadenas de suministro.

McCoy detalló que cerca de 40% de la cartera del banco se concentra en el norte del país —en estados como Nuevo León, Sonora, Baja California y Sinaloa— donde se observa un fortalecimiento de las cadenas de suministro.

“Hemos aprovechado el nearshoring (…) tras una pausa, vemos que se retoma el apetito y la continuidad del T-MEC dará un impulso mayor”, afirmó.

Durante la presentación de sus “Perspectivas 2026”, directivos del banco destacaron que el fortalecimiento de capacidades digitales ha sido central para atender esta oportunidad, al permitir una evaluación más ágil del riesgo crediticio y mejores condiciones de financiamiento.

“El uso de tecnología nos permite reducir costos y ofrecer mejores tasas, mientras mantenemos una relación personalizada con cada cliente”, señaló Sergio Camacho.

Por su parte, David Poritz subrayó que el procesamiento automatizado de información fiscal y financiera ha facilitado el acceso al crédito para empresas que se integran a cadenas productivas vinculadas con el nearshoring.

En 2025, la institución reportó un crecimiento anual de 51% en su cartera de crédito y de 53% en captación.

Expansión sectorial y modelo digital

Covalto identifica oportunidades en sectores como servicios —incluidos intermediarios financieros no bancarios—, comercio, transporte, construcción, manufactura y la cadena agroalimentaria.

Su modelo, basado en operación digital sin sucursales ni manejo de efectivo, le permite mantener costos bajos y ofrecer productos de captación con rendimientos competitivos frente a instrumentos como los Cetes.

Consideró que su ventaja competitiva respecto de otros bancos es el tiempo de respuesta al cliente y, por la parte de captación, han tenido productos que llamó “estrella” como los pagarés a 2, 3 y 5 años, que ofrecen rendimientos competitivos con tasas por encima de Cetes. Esto como resultado del esquema de costos de operación estratégicamente bajos por no tener sucursales ni manejo de efectivo.

El banco digital Covalto busca consolidarse como una de las principales instituciones financieras enfocadas en pymes.

Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), muestran que la banca múltiple registró utilidades por 304,400 millones de pesos en 2025, concentradas en grandes instituciones, pero entidades como Covalto destacaron por el dinamismo de su crecimiento.