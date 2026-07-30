El PIB de México aceleró 1.5% en el segundo trimestre impulsado por factores temporales

La estimación oportuna de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) del Inegi anticipa que la economía mexicana creció 1.5% en el segundo trimestre del año respecto del desempeño observado en el primer cuarto, con cifras desestacionalizadas.

De confirmarse el tamaño del despegue en la lectura final de la evolución económica habría quedado atrás la contracción de 0.6% alcanzada entre enero y marzo.

Y quedaría el registro del PIB del periodo abril a junio de 2026 como el más dinámico en 13 trimestres y el más alto para un periodo similar al menos desde 2023.

No obstante a la lectura, el economista para América Latina en la consultoría Pantheon Macroeconomics, Andrés Abadía, matizó que “fueron factor temporales los que influyeron en este dinamismo”.

“Este ritmo de crecimiento no será sostenible. La actividad se benefició de varios apoyos temporales como el impulso que generó la Copa Mundial de Futbol al turismo, comercio minorista y el gasto en entretenimiento (…) la mayoría de estos factores favorables se han desvanecido mientras las perspectivas se ven afectadas por mayores precios de energía y la persistente incertidumbre comercial”, comentó.

En el detalle de la información del Inegi se puede ver que fueron las actividades primarias, que incluyen agricultura, pesca y ganadería, las que mostraron el mayor dinamismo en el trimestre, al conseguir un crecimiento de 3.3% respecto del observado en el primer cuarto del año.

Mientras las secundarias, que incluyen a la industria manufacturera, de la construcción y generación de energía, registraron un avance de 1.6% respecto del trimestre previo. Y las actividades terciarias, que incluyen a servicios y comercio, tuvieron un progreso de 1.5% trimestral.

El desempeño alcanzado por las grandes actividades económicas en el segundo trimestre se alejó de la contracción simultánea que registraron en el primero, pero no fue suficiente para alcanzar el PIB potencial estimado en 2 por ciento.

“En adelante es probable que el consumo de bienes y servicios de los hogares siga enfrentando obstáculos derivados de la persistente incertidumbre interna y externa y de la débil confianza del consumidor”, comentó desde Nueva York, Alberto Ramos, economista para América Latina en Goldman Sachs.

De acuerdo con la estimación oportuna del PIB divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este desempeño en el periodo de abril a junio, representó un crecimiento de 2.1% respecto del mismo periodo del año pasado.

El dato final del PIB será divulgado el próximo 25 de agosto por el Inegi.