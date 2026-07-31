Santo Domingo 2026: México supera las 200 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

México superó este viernes las 200 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y amplió su ventaja sobre Colombia en la cima del medallero, en una jornada en la que volvió a exhibir su fortaleza en la natación y el estreno de la lucha, que repartió un festín de metales.

La delegación mexicana cerró el día con 88 medallas de oro y un total de 201 preseas, seguida por Colombia, con 50 títulos y 138 metales. Cuba (19 oros), Venezuela (16) y Puerto Rico (12 completan los primeros cinco puestos.

La natación volvió a ser la principal fuente de éxitos para México, que ya suma 17 medallas de oro y 31 preseas en la disciplina.

La figura de la jornada fue Celia Pulido, quien elevó a siete su cosecha de títulos para convertirse en la atleta más laureada del certamen regional.

Pulido ganó los 100 metros espalda con un tiempo de 1:00.83 minutos, nuevo récord de los Juegos al mejorar el 1:01.30 de la colombiana Isabella Arcila, establecido en Barranquilla 2018.

Más tarde integró el relevo mixto junto a su compatriota María Méndez, conquistando el oro en los 4x100 metros estilo libre. Ambas lograron un tiempo de 3:30.87, superando la marca de 3:31.12, establecida por México en San Salvador 2023.

"Es un orgullo poder ser esa representante que está en el podio de todos los nadadores de la selección mexicana", dijo Pulido en la víspera de sus finales el viernes.

"Me siento muy bendecida y contenta de que cada día se va demostrando lo que he trabajado por tantos años", agregó.

En los clavados, México también amplió su dominio al alcanzar cinco títulos. La mexicana Rut Páez, de 17 años, conquistó el oro en el trampolín de un metro con un resultado de 265.20, mientras los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Celaya se impusieron en el trampolín sincronizado de tres metros con 419.34 puntos.

Ambos competirán de nuevo este sábado en la final del trampolín de tres metros.

Lucha reparte festín de metales

La lucha repartió sus primeros títulos de los Juegos con Cuba al frente, gracias a las victorias de Geannis Garzón en los 74 kilogramos y Arturo Silot en los 97 kilogramos del estilo libre, ambos por superioridad técnica.

"Me siento muy contento. Fue una competencia muy bonita. Le doy gracias a Dios", dijo Garzón, quien dedicó la medalla a su hija.

El segundo título de Cuba llegó de la mano de su compatriota Arturo Silot, que también ganó por superioridad técnica 11-0 contra el colombiano Carlos Izquierdo en los 97 kilogramos de estilo libre.

México también subió a lo más alto del podio con Román Bravo en los 57 kilogramos, mientras Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana conquistaron un oro cada uno.

Ramón Bravo.AFP

El título dominicano llegó por medio de Christopher Foca, al vencer 5-0 al mexicano Kevin de León en la final de los 86 kilogramos.

El mexicano Kevin de León (medalla de plata), el dominicano Christopher Foca (medalla de oro) y el cubano Lázaro Hernández (medalla de bronce) posan en el podio de la prueba de lucha grecorromana masculina de 86 kg en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.AFP

República Dominicana brilla en el tenis

Peter Bertran abrió el camino al imponerse en un disputado encuentro al colombiano Alejandro Arcila con parciales de 7-6 (8/6) y 7-6 (7/2), para otorgar el primer punto a la representación dominicana.

La serie quedó definida por Nick Hardt, quien dominó con autoridad a Cristian Rodríguez al vencerlo por 6-0 y 6-4, asegurando el segundo punto y el título para los anfitriones.

Boxeo, baloncesto 3x3, bicicleta de montaña, navegación, tenis de mesa y triatlón inician este sábado con entrega de más medallas.