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Inflación en EU se moderó a 3.7% en junio gracias a baja de precios de la energía: Índice PCE
La inflación de Estados Unidos se moderó a 3.7% interanual en junio, según el índice PCE, el preferido por la Reserva Federal (Fed) para su política monetaria, gracias a una baja en los precios de la energía.
La inflación de Estados Unidos se moderó a 3.7% interanual en junio, según el índice PCE, el preferido por la Reserva Federal (Fed) para su política monetaria, gracias a una baja en los precios de la energía.
La inflación en junio fue de 3.7%, según las cifras publicadas el jueves por el Departamento de Comercio, en línea con las expectativas de los analistas y debido a la reducción en los precios de la gasolina en coincidencia con una pausa en el conflicto de Oriente Medio. En mayo había alcanzado 4.1%, su nivel más alto en tres años.
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