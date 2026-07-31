Rector de la UNAM designa a Javier de la Fuente Hernández como el nuevo secretario General

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, designó a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario General de la máxima casa de estudios, tras la renuncia de Patricia Dávila luego de que se registraran irregularidades durante el reciente proceso de admisión a licenciatura.

"Javier de la Fuente cuenta con una sólida trayectoria académica y reconocido compromiso con la Universidad", destacó la institución.

La UNAM confirmó en un comunicado que este nombramiento se da tras la dimisión de Dávila, quien desempeñaba el cargo desde el 21 de noviembre de 2023.

Dávila tenía bajo su responsabilidad la Administración Escolar, área encargada del proceso de ingreso y por lo tanto de las evaluaciones para acceder a esta institución, las cuales se realizaron este año completamente en línea por primera vez.

La dimisión de Patricia Dávila se da luego de que la UNAM se vio obligada a suspender los trámites de inscripción y realizar una investigación sobre el proceso de admisión de este año realizado del 23 de mayo al 10 de junio, cuya nueva modalidad coincidió con un alto rendimiento en la prueba de ingreso más difícil del país.

Las irregularidades alimentaron las sospechas del uso de inteligencia artificial (IA) por parte de los postulantes, aunque la Comisión Técnica creada para analizar el caso no llegó a una conclusión contundente al respecto.

La máxima casa de estudios anunció la mañana de este viernes 31 de julio que realizará un examen de control de manera presencial a aquellos aspirantes que resultaron admitidos con la finalidad de descartar fraudes ante las irregularidades detectadas en los resultados de la prueba original realizada en línea.

La medida fue recomendada por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, que consideró necesario verificar los resultados obtenidos en el examen virtual antes de definir los lugares de ingreso para el nuevo ciclo escolar.

Los candidatos que obtuvieron un puntaje suficiente para ingresar a una carrera serán ahora convocados a presentar un "examen de control" presencial, indicó el rector Lomelí.

La convocatoria abarca también a candidatos que pudieron no haber sido seleccionados debido a las irregularidades.

"Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso", dijo el rector Lomelí en una alocución.

¿Quién es Javier de la Fuente Hernández, el nuevo secretario General de la UNAM?

Javier de la Fuente cuenta con más de 46 años de servicio académico, es profesor de Carrera Titular "C" de Tiempo Completo, Cirujano Dentista por la Facultad de Odontología, Maestro en Ciencias por la University of London y Doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo.

De acuerdo con la UNAM, De la Fuente se desempeñó como director de la Facultad de Odontología por dos periodos (2004-2010).

El académico originario de la Ciudad de México, también estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, responsabilidad desde la cual impulsó la aprobación del proyecto de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, en Guanajuato, de la cual fue fundador y primer director.

En 2017 se desempeñó como secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y en 2018 como Coordinador de la Unidad de Extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Javier de la Fuente ha sido integrante de la Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios hasta 2025.

Además ha tenido una destacada participación en actividades comunitarias. Gestionó la realización de más de 120 brigadas de salud en comunidades rurales y 53 actividades de intervención en el área de desarrollo social y humano, todas con el fin de brindar ayuda en comunidades vulnerables.

En 2020, recibió del entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Premio Dra. Margarita Chorné y Salazar de Estomatología, el cual “se otorga a quien se haya distinguido profesionalmente, en la actividad médica de odontología, por su contribución especial a la salud bucal de la población mexicana”.