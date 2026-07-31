"El diseño de la libélula": una experiencia sensorial que conecta arte, ciencia y espiritualidad

El Centro Cultural de España en México (CCEMx) presenta "El diseño de la libélula", una exposición que refleja el esfuerzo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por articular cultura, ciencia e innovación social, así como impulsar los sectores culturales y creativos locales.

Realizada en colaboración con RainArtStudio —colectivo con sede en la ciudad de Chihuahua e integrado por las y los artistas visuales Rocío Infestas y Fernando Rascón—, la muestra reúne cuatro instalaciones y cuatro pinturas de gran formato bajo la curaduría de Paola Uribe Solórzano.

Mediante el uso de luz, espejos, esculturas naturalistas y acrílicos, "El diseño de la libélula" ofrece un recorrido a través de instalaciones y pinturas de carácter sensorial. En la exposición, los materiales adquieren un valor simbólico que entrelaza arte, ciencia y espiritualidad, permitiendo que el tiempo y el espacio cobren significado a través de la percepción de la persona espectadora, convirtiéndola en una participante activa de la experiencia.

La exposición articula ideas sobre la conciencia, lo inmaterial y la evolución biológica. Así, las obras funcionan como dispositivos sensibles para explorar y hacer visibles las dimensiones física y espiritual de la experiencia. La muestra invita a reflexionar sobre la vida, la naturaleza como modelo y la espiritualidad, entendida como el conjunto de valores y significados profundos que orientan la existencia.

La propuesta parte de la reflexión en torno a la teoría del biocentrismo —desarrollada por el científico Robert Lanza y el astrónomo Bob Berman—, la cual plantea que la vida y la conciencia son condiciones fundamentales para comprender la realidad. A partir de esta premisa, Rocío Infestas y Fernando Rascón plasman su visión de que en la vida habita la imaginación.

El recorrido comienza con El diseño de la libélula, integrado por las piezas Lilibel la libélula y Portal de luz (2026). Esta obra se compone de óvalos lumínicos que envuelven a su figura central, la cual representa la vida, el renacimiento, el cambio y el movimiento. La sala Hiperlandia reúne las pinturas Bi-Bloom, Yin y Yang, Jungla y Mar (2026), que recrean instantes del mundo natural desde el recuerdo y la imaginación de sus creadores, dando forma a escenas que apelan a la conexión emocional con la tierra.

La instalación Laboratorio, conformada por Clon (2026) y Colmena (2023-2026), explora conceptos como el equilibrio, la expansión, la colaboración, la energía y la producción mediante la representación de una colmena y del clon tridimensional de una abeja reina.

En la instalación ADN, el colectivo utiliza más de 600 latas recicladas —transformadas en mariposas para conformar una cadena genética— para reflexionar sobre el consumo como una red de relaciones invisibles, revelando cómo cada decisión nos vincula con una cadena de personas, objetos y experiencias compartidas.

Finalmente, Octava es un instrumento amplificador que invita a reflexionar sobre las escalas de vibración y la manera en que percibimos y habitamos las energías. La instalación, integrada por ocho segmentos de espejos y luz LED, invita al público a rodear la obra, observarse y experimentar distintas formas de percepción de la energía.

Programa público

Como complemento a la muestra, entre septiembre y noviembre de 2026, "El diseño de la libélula" incluirá un programa público integrado por talleres, un mural colaborativo, una charla y visitas guiadas.

Como parte de la inauguración, RainArtStudio realizará una activación con la que dará inicio al mural colaborativo Bioplasma.

La inauguración se llevará a cabo el próximo sábado 1 de agosto, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural de España en México (CCEMx). La muestra permanecerá abierta hasta el domingo 1 de noviembre de 2026 (República de Guatemala 18, Centro Histórico). Entrada libre.

Más información: https://ccemx.short.gy/OQGzk6