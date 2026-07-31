La inflación de la zona euro repunta a 2.9% en julio y respalda posible subida de tasas del BCE

La ⁠inflación de la zona euro repuntó en julio, lo que refuerza aún más los argumentos ⁠a favor de una nueva subida de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo, sobre todo teniendo en cuenta que los elevados precios del petróleo presagian un mayor aumento de las presiones inflacionistas.

La inflación en los ⁠21 países que comparten el euro ⁠repuntó hasta el 2.9% en julio, desde el 2.8% del mes anterior, en línea con las expectativas del 2.9%, impulsada por la subida de los precios del petróleo provocada por la guerra en Irán, según mostraron el viernes los datos de Eurostat.

Por su parte, la cifra de la inflación subyacente —que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía y que se sigue con mayor atención— se aceleró hasta el 2.5% desde el 2.4%, al tiempo que la inflación de los servicios subió al 3.3 por ciento.

Aunque son cruciales, es poco probable que las cifras de julio sean un factor decisivo para el BCE, ya que los responsables de política monetaria dispondrán de otro dato de inflación en agosto antes de su próxima reunión sobre tasas de interés y los precios del petróleo han demostrado ser extremadamente volátiles.

Aun así, el banco central ha señalado con firmeza que se avecina una subida de tasas, argumentando que la economía está evolucionando según su escenario "de referencia", que a su vez se basaba en una subida de tasas el 10 de septiembre.

Las cifras de crecimiento económico también han disipado las preocupaciones de que una subida de las tasas, destinada a evitar que los elevados precios de la energía se filtren en la fijación general de precios y salarios, frenara el crecimiento económico. La economía de la zona euro creció un 0.4% en el segundo trimestre, el doble de lo previsto, desmintiendo las sombrías previsiones de ⁠que la guerra y los elevados costos energéticos podrían llevarla al ⁠borde de una recesión.

Los mercados financieros apuestan ⁠por más de dos subidas de tasas, con medidas ya totalmente descontadas para octubre y abril.

Los economistas se muestran, sin embargo, ⁠más cautelosos y prevén solo una subida más, partiendo de la premisa de que los elevados precios de la energía aún no han generado ningún efecto de segunda ronda sobre los precios que pudiera perpetuar la elevada inflación.

De hecho, el mercado laboral se muestra relativamente débil, lo que sugiere que las presiones salariales seguirán disminuyendo. Las importaciones procedentes de China también siguen siendo relativamente baratas, mientras que la inflación de los alimentos lleva tiempo moderándose, lo que compensa en parte el aumento de los precios de la energía.

La inflación de los alimentos se ⁠moderó en julio, mientras que el crecimiento de los precios de los bienes industriales no energéticos —que refleja en gran medida las importaciones procedentes de China— repuntó hasta situarse en un 0.9%, una cifra que sigue siendo baja.