El Banco de Inglaterra mantiene sus tasas sin cambios, pero crece el respaldo a una subida

El Banco de Inglaterra mantuvo el jueves las tasas de interés sin cambios, tal y como se esperaba, pero una tercera integrante del ⁠Comité de Política Monetaria se mostró a favor de una subida de las tasas debido al recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El Comité de Política Monetaria votó por 6 a 3 a favor de mantener las tasas en el 3.75%, en lugar de la votación de 7 a 2 que esperaban la mayoría de los economistas encuestados por Reuters.

Catherine Mann, quien a principios de este mes expresó sus reservas sobre la postura de ⁠la política monetaria, se unió a Megan Greene y al economista jefe, ⁠Huw Pill, a la hora de votar a favor de una subida al 4 por ciento.

El resto del Comité de Política Monetaria no parecía tener prisa por subir las tasas, sin embargo, y se mantuvo fiel al enfoque de "esperar y ver" del gobernador Andrew Bailey, con el que espera garantizar que la inflación no se desvíe demasiado de su objetivo del 2% este año.

"Mantener la tasa de interés oficial es lo adecuado, ya que las condiciones globales parecen más inciertas e inflacionarias, mientras que las condiciones nacionales son, en general, más favorables en lo que respecta a las perspectivas de inflación", dijo Bailey.

El nuevo gobierno busca reducir el costo de la vida

Si el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) sigue manteniendo las tasas sin cambios, supondrá un alivio para el nuevo primer ministro, Andy Burnham, que ha dado prioridad a las medidas relacionadas con el costo de la vida, entre ellas la supresión de un impuesto sobre las facturas de electricidad de los hogares que, según el BoE, contribuiría a reducir la inflación en una décima de punto porcentual.

En las previsiones publicadas este jueves, la proyección central del Banco de Inglaterra —que parte de la hipótesis de que los precios de la energía evolucionan en líneas generales según lo que esperan los mercados y de que los efectos indirectos de los elevados costos energéticos sobre los salarios y la fijación de precios son limitados— indicaba que la inflación subiría hasta el 3.2% a lo largo del año, desde el mínimo de 15 meses del 2.6% registrado en junio, y se mantendría por encima del objetivo hasta principios de 2028, cuando descendería por debajo del 2 por ciento.

Se trata de unas perspectivas de inflación más moderadas que las de las últimas previsiones trimestrales completas del BoE, publicadas en abril, pero similares a las que predijo en junio.

Sin embargo, este escenario se basa en las expectativas de los mercados financieros de que el BoE subirá las tasas en el último trimestre de 2026 y de nuevo en 2027, en contraste con la expectativa de la mayoría de los economistas encuestados por Reuters de que el BoE podrá evitar un nuevo endurecimiento de la política monetaria.

Aunque el Banco Central Europeo subió las tasas de interés en junio, Bailey ha afirmado que el Banco de Inglaterra puede permitirse mantener las tasas sin cambios, ya que las redujo en menor medida antes de que el estallido del conflicto entre Estados Unidos e Irán a finales de febrero cerrara el estrecho de Ormuz a la mayoría de las exportaciones de petróleo. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés sin cambios el miércoles, pero tres miembros del Comité Federal de Mercado Abierto dijeron que habrían preferido una subida de un cuarto de punto. El presidente, Kevin Warsh, declaró que no tenía "ninguna tolerancia" con la inflación.

La escalada del conflicto en Oriente Medio llevó a Mann a votar a favor de la ⁠subida

Mann, del BoE, citó la ruptura de la tregua provisional entre Estados Unidos e Irán y la ampliación del conflicto ⁠este mes como los principales factores que motivaron su cambio de opinión.

"Esta "continuación esporádica" del conflicto que planteé como ⁠hipótesis el mes pasado parece ser ‌la situación actual", dijo.

Aunque la inflación británica se sitúa, de forma inusual, por debajo de las tasas de la zona del euro y de EU, esto refleja en gran medida cómo las facturas energéticas ⁠de los hogares, reguladas en Reino Unido, van por detrás de los precios de mercado.

Para los miembros del Comité de Política Monetaria que respaldaron una subida de tasas, el hecho de que la inflación haya estado por encima del objetivo del 2% del BoE durante casi la totalidad de los últimos cinco años aumenta la probabilidad de que se produzcan efectos secundarios perjudiciales.

Otros no vieron indicios de que estos riesgos se estuvieran materializando y se centraron más en un mercado laboral más débil, en el que los salarios del sector privado crecen ahora al ritmo más lento desde 2020.

Sin embargo, la vicegobernadora Clare Lombardelli señaló que la ausencia de efectos de segunda ronda hasta la fecha era "reveladora, pero no concluyente".

Por otra parte, el BoE revisó al alza su estimación del impacto en el mercado derivado de la reducción de su balance en cientos de miles de millones de libras en bonos del Estado, al considerar que había añadido entre 0.2 y 0.3 puntos porcentuales "modestos" a los rendimientos de los bonos del Estado desde 2022, frente a los 0.15-0.25 puntos porcentuales de una evaluación similar realizada el año ⁠pasado.

Esta evaluación se produce antes de la votación anual del Comité de Política Monetaria en septiembre sobre el ritmo del programa de endurecimiento cuantitativo. En 2025, el Banco de Inglaterra ralentizó el ritmo de reducción de sus tenencias de bonos a 70,000 millones de libras (93,000 millones de dólares) al año, desde los 100,000 millones de libras anteriores. Los participantes en los mercados financieros encuestados por el BoE prevén una nueva ralentización por parte del Comité en septiembre, hasta los 50,000 millones de libras.