Hacienda mantiene su previsión para el PIB de México entre 1.8% y 2.8% para 2026

La ⁠Secretaría de Hacienda mantuvo su expectativa para el crecimiento de la economía en entre 1.8% y 2.8% para ⁠este año, de acuerdo a ⁠su reporte de finanzas públicas del segundo trimestre publicado el jueves, con una base del 1.5 por ciento.

La economía de México se recuperó en el segundo trimestre más de lo previsto y creció un 1.5% en el periodo, tras contraerse un 0.6% entre enero y marzo, según cifras desestacionalizadas preliminares divulgadas más temprano por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En una conferencia de prensa de la Secretaría de Hacienda, el jefe de la Unidad de Planeación Económica de la dependencia, Rodrigo Mariscal, dijo que a la luz de la expansión registrada entre abril-junio se estima que el crecimiento base para el año será del 1.5%.

"Si ya no hubiera crecimiento en el tercer y cuarto trimestre del año, eso quiere decir que para tener un crecimiento menor a 1.5 %, tendría que ⁠pasar una contracción en el tercero ⁠y cuarto trimestre (...) Lo ⁠que estamos viendo es un crecimiento mucho más amplio de la economía ⁠en muchos sectores que se están dinamizando, sobre todo yo destacaría construcción, (...) y manufactura, sobre todo la parte automotriz", afirmó.

Respecto al déficit fiscal, la secretaría dijo que el país está en ruta de cumplir la meta para el año, pero no dio cifras concretas. El Gobierno lo cifró en ⁠el presupuesto aprobado en 2025 en un 4.1% para el 2026 medido por los requerimientos financieros del sector público.