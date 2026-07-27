Indicadores del 27 al 31 de julio: Balanza comercial, anuncio de la Fed y crecimiento del PIB

A lo largo de la última semana de julio, la atención de los analistas se concentrará en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y en los datos de crecimiento e inflación de Estados Unidos, que ofrecerán señales sobre el rumbo de las tasas de interés. En México destacan los reportes del PIB del segundo trimestre del año y de la balanza comercial.

A continuación, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 27 de julio: Balanza comercial

Balanza Comercial de Mercancías de México (junio)

En el inicio de la semana, el Inegi publicará la información oportuna de la balanza comercial de junio. El reporte mostrará la diferencia entre las exportaciones e importaciones de mercancías en México, permitiendo evaluar el desempeño del sector externo y la contribución del comercio internacional al crecimiento.

Martes 28 de julio: Confianza del consumidor EU

Resultados de la subasta de valores gubernamentales del Banxico

Confianza del consumidor de The Conference Board en EU (julio)

Como todos los martes, el Banco de México dará a conocer los resultados de la subasta de valores gubernamentales. La información permitirá comprender la demanda por Cetes, Bonos M y Udibonos, además de ofrecer señales sobre las expectativas del mercado respecto a la evolución de las tasas de interés.

En Estados Unidos, The Conference Board publicará el índice de confianza del consumidor de julio. El indicador mide la percepción de los hogares estadounidenses sobre la economía actual y sus expectativas, por lo que suele anticipar el comportamiento del consumo privado, el principal motor para la mayor economía.

Miércoles 29 de julio: Anuncio de la Fed

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

Decisión de política monetaria de la Reserva Federal

La Administración de Información Energética de Estados Unidos publicará a media semana los inventarios semanales de petróleo crudo. El reporte permite evaluar el equilibrio entre oferta y demanda de energía, por lo que suele influir en la cotización internacional del petróleo y en las expectativas de los mercados.

En tanto, los mercados centrarán su atención en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que estará acompañada por el comunicado y la conferencia de prensa de su presidente, Kevin Warsh. Buscarán señales sobre el futuro de las tasas de interés, la inflación y las perspectivas para la economía estadounidense.

Jueves 30 de julio: Crecimiento del PIB

PIB de México (2T 2026)

PIB de Estados Unidos (2T 2026)

Precios del gasto en consumo personal en EU - PCE (junio)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo

El Inegi publicará el jueves la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al segundo trimestre de 2026. Este indicador ofrecerá una primera medición del desempeño de la economía mexicana durante ese periodo y permitirá conocer el ritmo con el que ha crecido la actividad económica nacional.

En Estados Unidos también se dará a conocer la primera estimación del crecimiento económico correspondiente al segundo trimestre. El reporte permitirá conocer el desempeño reciente de la mayor economía del mundo y servirá como referencia para evaluar las perspectivas de actividad durante la segunda mitad del año.

Otro dato fundamental esta semana será el del índice de precios del gasto en consumo personal o PCE correspondiente a junio en Estados Unidos. Se trata del indicador preferido por la Reserva Federal para evaluar la inflación y su registro será fundamental para la formación de expectativas para las tasas del banco central.

Además, como cada semana, en Estados Unidos se esperan las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Se trata de un indicador que ofrece una lectura oportuna sobre las condiciones del mercado laboral y permite identificar cambios de corto plazo en el nivel de contratación y de despidos en la economía.

Viernes 31 de julio: Balanza comercial

Balanza Comercial de Mercancías de México (cifras definitivas 2025)

Inflación de la zona euro (julio)

La semana en indicadores cierra en México con las cifras definitivas de la balanza comercial de mercancías correspondientes a 2025. Aunque los datos no suelen generar un impacto inmediato en los mercados, es relevante porque actualiza la información anual sobre el comportamiento del comercio exterior mexicano.

También será relevante la publicación de Eurostat de la inflación correspondiente a julio en la zona euro. El reporte permitirá evaluar la evolución reciente de los precios en la región y será relevante para las expectativas sobre la trayectoria de la política del Banco Central Europeo, en un entorno de incertidumbre.