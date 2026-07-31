Peso mexicano avanza frente al dólar y cierra julio con una ganancia de 1.02%

El peso mexicano se apreció ligeramente frente al dólar en la jornada del viernes. La divisa local ganó terreno y terminó el mes con un avance acumulado en un mercado que se mantiene atento a los indicadores y a las noticias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El tipo de cambio concluyó la sesión en el nivel de 17.3207 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3395 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 1.88 centavos o de 0.11 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.3907 unidades y un nivel mínimo de 17.3145. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, caía al cierre 0.03 hasta 99.83 puntos.

Tensión crece en Oriente Medio

Los operadores evalúan los riesgos por la guerra en Oriente Medio y sus implicaciones para la inflación y las ⁠tasas. Irán anunció que detuvo dos buques que intentaban salir del estrecho de Ormuz, lo que avivó las preocupaciones por el suministro energético mundial.

La Reserva Federal mantuvo esta semana las tasas de interés sin cambios, en un rango de 3.50% a 3.75%, tal como esperaba el mercado. Sin embargo, el disenso de tres funcionarios a favor de un alza reforzó las expectativas de una postura monetaria más restrictiva.

Esta semana también se publicaron cifras del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en Estados Unidos que mostraron una desaceleración a 1.50% en el segundo trimestre. Por su parte, el reporte del Inegi mostró un crecimiento mayor al esperado en México.

Avanza en julio a la espera del Banxico

En este contexto, el peso mexicano concluyó el mes con una sólida ganancia. Comparado con un cierre oficial de 17.4986 unidades por dólar en junio, con el dato del Banco de México, la moneda local recuperó 17.79 centavos, que son equivalentes a 1.02 por ciento.

La próxima semana también está en la agenda el anuncio de política monetaria del Banco de México (el jueves 6 de ⁠agosto). El mercado espera ampliamente que la autoridad mantenga la ⁠tasa de interés clave en 6.50%, tras ⁠un prolongado ciclo de relajación monetaria.