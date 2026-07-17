Las claves económicas de la semana (13 al 17 de julio): De líneas de pobreza e inflación en EU

En esta segunda semana de julio se registró información económica relevante para México relacionada con líneas de pobreza e industria manufacturera.

En Estados Unidos se dieron a conocer datos sobre la inflación al consumidor y al productor durante junio. Mientras que la Reserva Federal publicó el Libro Beige donde se recopilan los datos económicos cualitativos de los doce bancos regionales.

En tanto, en Canadá se dio a conocer la decisión de política monetaria. China, Reino Unido y la Unión Europea también publicaron algunos datos económicos que ayudan a ver cómo pintará el segundo semestre de este año.

Te compartimos un breve recuento de los indicadores económicos de nuestro país y el mundo más importantes que se publicaron del lunes 13 al viernes 17 de julio para que disfrutes del fin de semana bien informado.

Mexicanos necesitaron de 4,888 pesos en junio para acceder a la canasta básica

Los mexicanos necesitaron de 4,888 pesos en junio pasado para poder acceder a la canasta básica de servicios y alimentos en las zonas urbanas, de acuerdo con las Líneas de Pobreza divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De esta manera, el monto para acceder a una canasta básica en el entorno urbano, y en un mes donde empezó la Copa Mundial de Futbol, creció por arriba de la inflación.

Los datos del Inegi mostraron que en junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) incrementó 3.4% anual, mientras que el costo de la canasta básica aumentó 3.9 por ciento.

Empleo manufacturero se hunde a nivel pandémico

En mayo del 2026 el empleo del sector manufacturero en México alargó su lento, pero consistente retroceso, al caer 0.1% en comparación con abril, mientras que de forma interanual se contrajo 2.1%, de acuerdo con cifras divulgadas hoy por el Inegi.

Con ello, la variable acumuló ya 39 meses de contracciones interanuales y en términos de nivel se ubica ya en un punto similar al que tuvo en la fase más aguda de la pandemia de Covid-19, en 2020.

De acuerdo con el reporte de mayo del 2026 de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), el valor del índice de personal ocupado para dicho mes en cifras desestacionalizadas fue de 97.9 puntos (base 2018=100).

Ven la economía de EU sólida, pero hay preocupación por aranceles

La economía estadounidense sigue sólida pero los agentes económicos están preocupados en particular por los aranceles, cuyo impacto en los precios comienza a hacerse sentir, según el "Libro Beige" de la Reserva Federal, publicado el miércoles pasado.

Esta encuesta periódica del banco central estadounidense en forma de consulta con agentes económicos y expertos muestra que "la actividad económica ha progresado ligeramente entre finales de mayo y principios de julio", en un contexto en el que "los precios han aumentado en todos los distritos".

"Cinco distritos (regiones cubiertas por la Fed) han registrado un ligero aumento de su actividad, cinco una actividad estable y los dos restantes un leve retroceso en su actividad. Esto representa una mejora en comparación con el informe anterior", señala el estudio.

En todas las regiones monitoreadas los precios han estado orientados al alza, con "empresas enfrentándose a un aumento pronunciado del costo de los insumos debido a los aranceles, en particular las materias primas y los materiales de construcción".

Confianza de los consumidores en EU mejoró en julio a su mejor nivel en 5 meses

La ⁠confianza de los consumidores estadounidenses alcanzó en julio su nivel más ⁠alto de los últimos cinco meses, pero es probable que esta mejora sea temporal, ya que la reanudación del conflicto en Oriente Medio está provocando ⁠un aumento de los precios de ⁠la gasolina.

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Míchigan anunció este viernes que su Índice de Confianza del Consumidor subió este mes a 54.4 —el valor más alto desde febrero—, frente a la cifra definitiva de 49.5 registrada en junio. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un alza hasta 51.

El sondeo se elaboró entre el 23 de junio y el 13 de julio, y más del 70% de las entrevistas se realizaron antes de la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán la semana pasada, lo que impulsó los precios del petróleo hasta su máximo en un mes. Los precios de la gasolina han subido como consecuencia de ello.

Ventas minoristas pierden impulso en EU durante junio

El consumo de los hogares estadounidenses se desaceleró en junio, después de dos meses impulsados por la subida de los precios de la gasolina, según los datos publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

El mes pasado, las ventas minoristas alcanzaron los 768,600 millones de dólares en el país, en alza de 0.2% con respecto al mes anterior y de 6.7% en un año.

Sin embargo, la media interanual incorpora un incremento de casi el 20% en las compras de gasolina, consecuencia del shock en los precios provocado por la guerra en Oriente Medio.

Los precios al productor en EU caen de forma inesperada en junio

La inflación mayorista en Estados Unidos se moderó en junio debido a la caída de los precios de la energía ante la esperanza de una solución duradera a la guerra en Oriente Medio, según mostraron datos gubernamentales el miércoles, aunque los combates se han reanudado desde entonces.

El índice de precios al productor (IPP) cayó 0.3% con respecto al mes anterior, la primera contracción de este tipo desde agosto del 2025, según informó el Departamento de Trabajo.

En comparación con el año anterior, el IPP subió 5.5% el mes pasado, un aumento menor que el repunte de 6.0% observado en mayo.

Inflación en EU se desaceleró en el sexto mes del año

La inflación al consumidor en Estados Unidos se moderó más de lo esperado en junio, según mostraron datos gubernamentales el martes, debido a la caída de los precios de la energía ante una distensión temporal en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, con el aumento de los precios del petróleo debido a la reciente reanudación de las hostilidades en Oriente Medio, y con el presidente estadounidense Donald Trump ordenando la reanudación del bloqueo de los puertos iraníes, el progreso podría ser efímero.

Según datos del Departamento de Trabajo, el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 3.5% interanual en junio, cifra inferior al aumento de 4.2% registrado en mayo.

Esta cifra supone un retroceso respecto al máximo de los últimos tres años, ya que la caída de los costos energéticos compensó con creces el aumento de los precios de la vivienda y los alimentos.

La inflación en la zona euro se moderó a 2.8% en junio y a 2.9% en la UE

La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en junio en el 2.8%, lo que supone una desaceleración de cuatro décimas respecto del dato de mayo y el menor aumento del coste de la vida en la región desde el marzo, según confirmó este viernes Eurostat.

En el conjunto de los 27 países del bloque, la tasa de inflación interanual se moderó en junio también en cuatro décimas, hasta el 2.9% frente al 3.3% correspondiente al mes de mayo.

Banco de Canadá mantiene su tasa de interés

El banco central de Canadá mantuvo la tasa de interés de referencia en 2.25% este miércoles, y citó "mejoras" en la economía aunque advirtió de los riesgos por la guerra en Medio Oriente y la incertidumbre por la relación comercial con Estados Unidos.

La economía canadiense se desaceleró durante el año pasado, luego de que los aranceles del presidente Donald Trump golpearan sectores claves, como el automotor, provocaran pérdidas de empleo y sembraran inquietud en la comunidad empresarial.

Canadá entró en recesión técnica a comienzos de este año, después de informar sobre dos trimestres consecutivos de contracción económica. Sin embargo, hay signos de mejoría.

Economía China se enfría en el segundo trimestre a 4.3%

La economía de China se expandió a su ritmo más lento en más de tres años durante el segundo trimestre, incumpliendo las previsiones, ya que la debilidad del consumo de los hogares opacó el sólido desempeño de la manufactura y las exportaciones, lo que intensificó las preocupaciones sobre la sostenibilidad de largo plazo de su modelo de crecimiento.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció 4.3% entre abril y junio, desacelerándose desde 5.0% registrado en el primer trimestre y ubicándose por debajo del rango objetivo del gobierno chino para todo el año, de 4.5 a 5.0 por ciento.

Las cifras aumentan la presión sobre Pekín para aplicar nuevos estímulos económicos. Sin embargo, muchos analistas consideran que la reunión del Politburó del Partido Comunista prevista para finales de julio difícilmente anunciará medidas de gran alcance, debido a las preocupaciones sobre el aumento de la deuda pública.

Economía británica recupera algo de crecimiento

La economía británica registró un crecimiento mínimo en mayo, en un momento ⁠en que el sector de los servicios se expandió, mientras que otros sectores se contrajeron, lo que sugiere una confianza frágil entre las empresas en un contexto marcado por la guerra en Irán y ⁠el cambio de primer ministro en el país.

El ⁠Producto Interior Bruto creció un 0.1% en mayo, en línea con la previsión media de una encuesta de Reuters a economistas y revirtiendo la caída del 0.1% registrada en abril, según datos oficiales.

La producción del sector de servicios creció un 0.3% respecto al mes anterior, pero tanto la producción industrial como la construcción se contrajeron, con caídas del 0.5% y el 0.8%, respectivamente.

¿Cómo cerraron los mercados esta semana?

El peso mexicano retrocedio en la última sesión de la semana, presionados por la escalada militar en Medio Oriente que impulsó la demanda de activos de refugio. Mientras que la bolsa de valores local registró moderadas ganancias en la semana.

Tipo de cambio

El peso mexicano se depreció frente al dólar por segunda jornada consecutiva este viernes. La divisa local retrocedió afectada por una mayor percepción de riesgo en los mercados por el escalamiento de la guerra de Estados Unidos e Irán y los ataques contra infraestructura.

El tipo de cambio concluyó la jornada en el nivel de 17.5233 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.4223 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una pérdida de 10.10 centavos, equivalentes a 0.58 por ciento.

En el comparativo semanal, las tensiones geopolíticas llevaron a la divisa mexicana a registrar una moderada pérdida acumulada. Frente a un registro de 17.4779 unidades el viernes de la semana pasada, el peso perdió 4.54 centavos, que son equivalentes a 0.26 por ciento.

S&P/BMV IPCTradingview

BMV y Biva

Las bolsas de valores de México terminaron con moderadas ganancias las negociaciones de este viernes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.42% a 66,634.23 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa institucional de Valores (Biva), perdió 0.47% a 1,342.30 unidades.

En el comparativo semanal, el S&P/BMV IPC terminó con una moderada ganancia acumulada de 0.21%, terminando con una racha de cuatro periodos seguidos con caídas. En lo que va del año, la referencia mexicana acumula una mejora de 3.52 por ciento.

Wall Street

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este viernes. El mercado estadounidense retrocedió afectado por el nerviosismo sobre la guerra en Oriente Medio, con las acciones de fabricantes de chips liderando las caídas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, bajó 0.77% a 52,146.42 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 1.01% a 7,457.69 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico bajó 1.40% a 25,520.24.

En los desempeños semanales, las tres referencias bursátiles tuvieron desempeños negativos. El índice Dow Jones bajó 0.93%, mientras que el S&P 500 perdió 1.55% y el Nasdaq, 2.53 por ciento.

(Con información de Belén Saldívar, Sebastián Díaz, Judith Santiago, José Antonio Rivera y Octavio Amador.)