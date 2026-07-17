Atlas vence con apuros al León; Cruz Azul gana con remontada al Atlético San Luis

En presencia del argentino Hernán Crespo, su nuevo entrenador, el Atlas venció de visita 3-2 al León, el viernes por la primera fecha del torneo Apertura 2026 del futbol mexicano en la que el campeón Cruz Azul remontó y derrotó 3-2 al Atlético San Luis.

Crespo fue anunciado el jueves como director técnico de los Zorros del Atlas, y este viernes llegó a la ciudad de León, Guanajuato, para ver desde la tribuna a su nuevo equipo.

En las horas previas al partido, el estratega de 51 años concedió algunas fotografías a los aficionados que lo identificaron en las inmediaciones del estadio Nou Camp.

Comenzó el juego y en su primer despliegue ofensivo cayó el 1-0 para el Atlas. Lo anotó el refuerzo caboverdiano Luis Henrique de Barros Lopes "Duk" con un remate en el área al minuto 1 con 34 segundos.

"Duk", de 26 años, es un delantero que llegó procedente del Leganés de la segunda división del balompié español.

Los Zorros jugaron este partido sin su portero titular Camilo Vargas; el colombiano se encuentra de vacaciones tras su participación en el Mundial 2026.

En sustitución de Vargas, el arco fue defendido por el mexicano Antonio Sánchez, quien cometió un error del que se derivó el 1-1 del León.

Al 27', el arquero rojinegro intentó jugar en su área chica ante la presión de Díber Cambindo; el delantero colombiano robó la pelota y firmó el empate.

Cambindo le complicó el panorama a La Fiera al ser expulsado por una plancha en el segundo tercio del campo, al 42'.

Alfonso González marcó 2-1 para el Atlas al 50' con un tiro de zurda cruzado en el área. Aldo Rocha, de penal al 73', sentenció el 3-1.

Jordi Cortizo marcó el 3-2 definitivo al 77' con un toque raso en el área.

Cruz Azul logra hazaña de campeón

En el estreno de su corona de campeón, el Cruz Azul vino de atrás para vencer 3-2 al Atlético San Luis de visita en el estadio Libertad Financiera.

Así, el mexicano Joel Huiqui se mantuvo invicto como entrenador del Cruz Azul, cargo que asumió de emergencia en la última jornada de la fase regular del pasado Clausura 2026.

Huiqui lleva ocho partidos como estratega celeste y su balance va en seis triunfos y dos empates.

El Atlético tomó una cómoda ventaja de dos goles en el arranque del segundo tiempo. El francés Sébastien Salles-Lamonge se lució con un zurdazo en el área para el 1-0 al minuto 46.

Cuatro minutos después, el español Rafael Llorente definió el 2-0 con una definición frente al guardameta colombiano Kevin Mier.

La Máquina cementera se acercó 2-1 con un penal cobrado por el uruguayo Gabriel Fernández, al 63'.

Jeremy Márquez se erigió como el héroe celeste con un doblete: consiguió el empate 2-2 y el triunfo con remates dentro del área, al 81' y al 90'+3.