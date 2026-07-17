Peso mexicano cae frente al dólar; cierra semana negativa por preocupaciones sobre la guerra

El peso mexicano se depreció frente al dólar por segunda jornada consecutiva este viernes. La divisa local retrocedió afectada por una mayor percepción de riesgo en los mercados por el escalamiento de la guerra de Estados Unidos e Irán y los ataques contra infraestructura.

El tipo de cambio concluyó la jornada en el nivel de 17.5233 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.4223 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una pérdida de 10.10 centavos, equivalentes a 0.58 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango con un máximo de 17.5573 unidades y un mínimo de 17.4166. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una cesta de seis monedas fuertes, bajaba al cierre un marginal 0.01% a 100.76 puntos.

Volatilidad en el mercado

Estados Unidos atacó varios puentes y un aeropuerto en ⁠Irán, que le respondió con ataques a una ⁠central eléctrica y una planta desalinizadora en Kuwait. El petróleo WTI subió 3.5% por encima de 81 dólares, reforzando las apuestas de inflación y tasas de interés más altas.

"Los mercados globales terminan la semana con fuerte aversión al riesgo. El dólar se fortalece como refugio, presionando al peso mexicano. De cara a las próximas jornadas, el escenario base es de volatilidad elevada", explicó Felipe Barragán, analista del broker Pepperstone.

Si bien los datos de inflación publicados esta semana había apoyado la percepción de menor presión sobre los precios, el jueves, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, se convirtió en la primera funcionaria del banco central en abogar públicamente por subir las tasas.

Registra caída semanal

En el comparativo semanal, las tensiones geopolíticas llevaron a la divisa mexicana a registrar una moderada pérdida acumulada. Frente a un registro de 17.4779 unidades el viernes de la semana pasada, el peso perdió 4.54 centavos, que son equivalentes a 0.26 por ciento.

Los analistas comienzan a identificar presionas al alza para este segunda mitad del año. Los expertos de Banamex proyectaron que la ⁠depreciación en el segundo semestre lleve al tipo de cambio a 17.90 unidades al cierre del año, con una depreciación de 2.15 por ciento.