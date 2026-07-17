Brasil exige a la ONU y a la FIFA actuar ante la ola de racismo en el Mundial 2026

El máximo organismo de derechos humanos de Brasil exhortó el viernes a la ONU y la FIFA a actuar contra un "patrón transnacional" de racismo durante el Mundial 2026, al citar los insultos racistas contra el astro francés Kylian Mbappé y otros ataques de odio.

A dos días de la final entre España y Argentina en Nueva Jersey, el asunto cobró protagonismo a medida que se multiplicaron los episodios racistas en tribunas, redes sociales y declaraciones de políticos.

Una senadora paraguaya dijo que Mbappé "chupó cocos" en lugar de leche materna y el exjefe del gobierno español Mariano Rajoy cuestionó la nacionalidad de los jugadores de Francia, además de registrarse ataques masivos en redes contra futbolistas neerlandeses negros tras fallar penales.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos brasileño denunció "la existencia de un patrón transnacional de racismo estructural, discriminación racial y discurso de odio observado a lo largo de la Copa del Mundo 2026", según un comunicado enviado a la AFP.

La comisión exigió a la ONU y la FIFA que los países sede (Estados Unidos, México y Canadá), los participantes y el organismo rector del futbol investiguen los incidentes y adopten medidas de rendición de cuentas y reparación a las víctimas.

Su presidenta, Ivana Leal, citó cifras del propio sistema de monitoreo de la FIFA: solo en la fase de grupos se rastrearon más de 6 millones de publicaciones en redes sociales, de las cuales 89,000 tenían contenido abusivo, con miles de mensajes racistas.

El número multiplica por 13 los casos de Catar 2022.

"La Copa del Mundo congrega a millones de personas y debería representar el encuentro entre pueblos y culturas", dijo Leal en el comunicado.

Pero los datos demuestran que el racismo "sigue siendo un desafío global" para los derechos humanos, lamentó.

Brasil es escenario frecuente de incidentes racistas y ha avanzado en una legislación rigurosa para castigarlos. Su estrella Vinicius Jr, víctima de insultos en la cancha en numerosas ocasiones, se ha erigido como una voz combativa contra este flagelo.