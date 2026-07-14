Kevin Warsh promete hacer su trabajo al frente de la Fed si Trump lo desafía

El presidente de la Reserva Federal de ⁠Estados Unidos, Kevin Warsh, se comprometió este martes a "hacer mi trabajo" si el presidente Donald Trump le plantea un reto, en lo que supone su comentario ⁠más directo hasta la fecha sobre cómo afrontaría el tipo de presión a la que se vio sometido su predecesor durante gran parte de su mandato.

A la pregunta sobre cómo reaccionaría si Trump sigue atacando al banco central estadounidense, con medidas que incluyeron el intento de destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, Warsh dijo que la Corte Suprema del país había reafirmado la independencia de ⁠la Fed a la hora de establecer la política monetaria. Si fuera ⁠objeto de ataques personales, "podría seguir haciendo mi trabajo", dijo Warsh ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

"Fuera de las cuatro paredes de la Reserva Federal, sin duda hay mucha política. Mi objetivo dentro del banco central es que no haya política. En la medida en que haya política allí, nos desharemos de ella", aseguró.

La relación de Warsh con Trump, quien se mostró efusivo con respecto a su elección para dirigir la Fed en una ceremonia de toma de posesión celebrada en mayo, sirvió de telón de fondo a la primera de las dos jornadas de comparecencia del presidente de la Fed ante el Congreso esta semana.

Los demócratas le advirtieron de que no se basara únicamente en la reciente sentencia de la Corte Suprema para defender la independencia del banco central.

El nuevo presidente de la Fed tendrá que gestionar tanto la economía como las relaciones con Trump en un momento difícil de interpretar, con una inflación que actualmente está sobre el objetivo del 2% y la incertidumbre sobre si el renovado conflicto en Oriente Medio podría revertir los recientes avances.

Los datos publicados más temprano el martes mostraron que la inflación al consumidor en Estados Unidos se moderó más de lo esperado, para situarse en el 3.5% interanual en junio, debido al descenso de los precios de la energía. Los operadores ven solo un 12% de probabilidad de que haya una subida de tasas de un cuarto de punto porcentual en la reunión de la Fed del 28 y 29 de julio, frente al 42% del lunes, según la herramienta FedWatch de CME Group. Sin embargo, asignan a una subida en la reunión del 15 al 16 de septiembre una probabilidad de alrededor del 53%, menos que el 75% del día anterior.

En su comparecencia, Warsh reiteró que su principal objetivo en estos momentos es volver a situar la inflación en ese objetivo, una meta bien recibida entre aquellos a quienes denominó sus "magníficos colegas" del banco central, pero que podría obligarle a defraudar las repetidas esperanzas de Trump de que bajen las tasas de interés.

"Si acertamos con la política monetaria —y lo haremos—, el repunte de la inflación de los últimos cinco años será cosa del pasado", dijo Warsh.

Warsh comparecerá el miércoles ante la Comisión de Banca del Senado, un órgano que a finales de abril recomendó su confirmación como presidente de la Fed en una votación que siguió las líneas partidistas.

Los demócratas expresaron entonces especial preocupación por su relación con Trump y por si sería verdaderamente independiente tras un proceso de selección en el que el presidente dijo que solo nombraría a ⁠alguien de quien esté seguro de que baje las tasas .

Sin señales de un recorte inminente

Se considera que los ⁠primeros pasos de Warsh muestran más distancia respecto de Trump que lo contrario, ya ⁠que sus nombramientos para una serie de grupos de trabajo la semana pasada destacaron por el nivel de experiencia y la ausencia del tipo de figuras ideológicas o partidistas incorporadas en otras agencias.

"Si a la gente le ⁠preocupaba que fuera una "marioneta", esos temores deberían haberse disipado tras la primera rueda de prensa" tras la decisión de la Fed de mantener las tasas sin cambios, cuando los comentarios de Warsh se interpretaron como una inclinación a mantenerlas, dijo Jon Faust, antiguo asesor principal de Jerome Powell y actualmente profesor de Economía en la Universidad Johns Hopkins, antes de la comparecencia de Warsh el martes.

Warsh no ha dado señales de que vaya a haber pronto una baja de tasas, una postura monetaria que no difiere de la que le valió a su predecesor, Powell, críticas constantes de Trump y, hacia el final de su mandato, una investigación penal que posteriormente fue archivada.

En todo caso, Warsh ha empezado a expresarse en términos más condicionales sobre algunos temas, como la inteligencia artificial, que antes de su nominación afirmaba que podrían reducir la inflación y conducir a una reducción de las tasas de interés.

También ha reconocido que el momento en que haya mejoras de la oferta y la productividad derivadas de la ⁠inteligencia artificial es incierto, mientras que el impacto en la demanda de capital, mano de obra cualificada en la construcción e infraestructuras ya está ocurriendo.

Al igual que otros que comenzaron bien con Trump, pero que más tarde perdieron su favor, la posición de Warsh ante el presidente podría ponerse a prueba en los próximos meses, si persiste la alta inflación, por ejemplo, y el apoyo de los colegas de Warsh a las subidas de tasas se vuelve demasiado grande como para ignorarlo.