Wall Street cierra con pérdidas; las acciones de Netflix caen con fuerza

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este viernes. El mercado estadounidense retrocedió afectado por el nerviosismo sobre la guerra en Oriente Medio, con las acciones de fabricantes de chips liderando las caídas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, bajó 0.77% a 52,146.42 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 1.01% a 7,457.69 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico bajó 1.40% a 25,520.24.

Estados Unidos atacó varios puentes y un aeropuerto en ⁠Irán, que le respondió con ataques a una ⁠central eléctrica y una planta desalinizadora en Kuwait. El petróleo WTI subió 3.5% por encima de 81 dólares, reforzando las apuestas de inflación y tasas más altas.

Las ventas se concentraron en los valores de fabricantes de semiconductores, que han sido un motor importante para los índices este año, ya que las preocupaciones por el gasto de capital aumentan con la guerra. El índice SOX de semiconductores bajó 1.63 por ciento.

En las caídas también destacó el descenso de los títulos de Netflix (-7.26%), después de que pronosticó ayer resultados para el tercer trimestre muy por debajo de lo previsto e informó que reduciría la frecuencia de los informes sobre las horas vistas en la plataforma.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con pérdidas. El sector de servicios de comunicación (-2.81%) encabezó las pérdidas, presionado por Netflix, seguido de consumo discrecional (-1%) y tecnologías de la información (-0.61 por ciento).

En los desempeños semanales, las tres referencias bursátiles tuvieron desempeños negativos. El índice Dow Jones bajó 0.93%, mientras que el S&P 500 perdió 1.55% y el Nasdaq, 2.53 por ciento.