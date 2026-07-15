La actividad económica crece y la inflación podría estar mejorando en EU: Libro Beige de la Fed

La ⁠actividad económica de Estados Unidos ha crecido levemente en las últimas semanas, al ⁠igual que el empleo, y tanto las empresas como los hogares señalaron que la inflación podría haber mejorado, según un reporte de la Reserva Federal de este miércoles.

El "libro beige" contribuirá a dar ⁠forma al debate sobre la política ⁠monetaria cuando Kevin Warsh presida su segunda reunión para fijar las tasas de interés en dos semanas.

"En general, los interlocutores esperaban que la economía siga expandiéndose en los próximos meses, pero varios distritos mencionaron mucha incertidumbre sobre las perspectivas de los costos del combustible", dijo el "libro beige", que recopila datos económicos cualitativos de los doce bancos regionales.

"En comparación con el último período analizado, el crecimiento de los precios se mantuvo igual ‌o se ralentizó ​en todos los distritos", agregó.

"Las expectativas sobre el crecimiento de los precios en los próximos meses variaron de un distrito a otro: los interlocutores de algunos esperaban que la inflación continuara al ritmo actual, mientras que los de otros preveían una desaceleración de la inflación, en parte debido a la caída de los precios de los combustibles".

La alta inflación, que según los responsables de la política monetaria de la Fed se debe al alza de los aranceles del año pasado, la subida de los precios del petróleo desde el inicio de la guerra en Oriente Medio y a la inversión en inteligencia artificial, llevó a aproximadamente la mitad de ellos a prever al menos una subida de tasas de interés antes de finales de 2026, ⁠en su reunión del 16 y 17 de ⁠junio.

La caída de los precios de ⁠los combustibles el mes pasado, debido a un acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán, contribuyó ⁠a moderar la inflación, según los datos de esta semana, pero la reanudación de las hostilidades este mes ha vuelto a hacer subir los precios del petróleo y ha reflotado la preocupación por la inflación.

Warsh ha prometido en repetidas ocasiones restablecer la estabilidad de precios y ha afirmado que el banco central dispone de las herramientas para hacerlo, algo que reiteró en sus comparecencias ante legisladores el martes y el miércoles.