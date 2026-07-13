Mexicanos necesitaron de 4,888 pesos en junio para acceder a la canasta básica de servicios y alimentos

Los mexicanos necesitaron de 4,888 pesos en junio pasado para poder acceder a la canasta básica de servicios y alimentos en las zonas urbanas, de acuerdo con las Líneas de Pobreza divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De esta manera, el monto para acceder a una canasta básica en el entorno urbano, y en un mes donde empezó la Copa Mundial de Futbol, creció por arriba de la inflación.

Los datos del Inegi mostraron que en junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) incrementó 3.4% anual, mientras que el costo de la canasta básica aumentó 3.9 por ciento.

En el caso del entorno rural, una persona necesitó de 3,503 pesos en junio, lo que significó un incremento anual de 3.4%, en línea con la inflación.

"Los productos que más contribuyeron al cambio anual de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI) fueron los de la canasta alimentaria en los dos ámbitos. Esta incidencia fue mayor en el urbano (60.7 %) que en el rural (49.4 por ciento). Respecto a la canasta no alimentaria, en el ámbito rural destacaron los rubros de transporte público y cuidados personales; en el urbano, transporte público, así como educación, cultura y recreación", explicó el Inegi.

De esta manera, en las zonar urbanas del país la canasta alimentaria se encareció 4.6%, mientras que el transporte público 7.5% y la educación, cultura y recreación 5.8 por ciento.

En el ámbito rural, la canasta alimentaria incrementó en 3.1%, mientras que el transporte público 8.1% y los cuidados personales 3.8 por ciento.

Comidas fuera del hogar presionan

El por qué del incremento importante en los recursos para acceder a una canasta alimentaria en junio se debió, principalmente, a las comidas que se realizaron fuera de casa en el ámbito urbano.

En junio, una persona gastó 790 pesos en alimentos consumidos fuera del hogar, un aumento de 6.3% en comparación anual.

En tanto, otro producto que explicó el alza fue la papa, con un incremento de 66.7% anual. Así, una persona gastó 66.84 pesos para comprar palabras en el ámbito urbano.

Y, aunque su precio se ha moderado, el jitomate continuó presionando los bolsillos. En el sexto mes, una persona gastó 71.33 pesos en este producto, 19.4% más que hace un año.

En el ámbito rural, fueron los mismos productos los que ocasionaron el aumento de la canasta alimentaria. Así, una persona en las zonas rurales de México gastó 430.90 pesos en alimentos fuera de hogar, 49.16 pesos en papa y 75.93 pesos en jitomate.