¿Qué impacto tendrá el humo de los incendios forestales en el partido final del Mundial 2026?

El humo de los incendios forestales canadienses tendrá un impacto mínimo en la final del Mundial del domingo en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, dijo el viernes la agencia meteorológica AccuWeather, mientras una multitud de más de 80,000 espectadores se prepara para ver el partido entre Argentina y España por el máximo título del fútbol.

El denso humo procedente de cientos de incendios forestales en Canadá ha cubierto esta semana una amplia franja de Estados Unidos, lo que ha llevado a las autoridades a emitir alertas sobre la calidad del aire.

La calidad del aire podría situarse por debajo de los "niveles buenos" el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, según AccuWeather, pero los aficionados y los jugadores pueden esperar una mejora con respecto a las condiciones "malas o insalubres" previstas para el sábado.

"Puede que aún no se considere buena, pero no debería ser tan mala como la del sábado. Además, habrá menos humedad que el sábado, lo que hará que las condiciones sean más agradables", dijo el meteorólogo Adam Douty.

Esta semana, la región de Nueva York y Nueva Jersey olía a humo bajo un cielo brumoso, mientras las autoridades locales instaban a los residentes a reducir la actividad física intensa al aire libre.

Se espera que las lluvias previstas para el sábado ayuden a disipar gran parte del humo.