Indicadores del 13 al 17 de julio: Consumo privado, manufactura e inflación en EU

El calendario de indicadores de esta semana en México contempla reportes sobre líneas de pobreza, consumo privado e industria manufacturera. En Estados Unidos, la atención se centrará en el dato de inflación en junio, lo que ofrecerá nuevas señales sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal.

A continuación, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 13 de julio: Líneas de pobreza

Líneas de Pobreza (junio)

La semana comienza con la publicación de las Líneas de Pobreza correspondientes a junio. Este indicador del Inegi mide el costo de las canastas alimentaria y no alimentaria, por lo que funciona como referencia para evaluar el poder adquisitivo de los hogares en nuestro país y la evolución de las condiciones económicas de la población.

Martes 14 de julio: Inflación en EU

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

Inflación de Estados Unidos CPI (junio)

Como cada martes, el Banco de México dará a conocer los resultados de la subasta de valores gubernamentales. El reporte permite evaluar la demanda de instrumentos de deuda local, como los Cetes, Bonos M y Udibonos, y ofrecer pistas sobre las expectativas de los inversionistas para la trayectoria de las tasas de interés.

Ese mismo día se publicarán en Estados Unidos el reporte clave de la inflación correspondiente a junio, incluyendo las variaciones mensual, anual y subyacente. Este indicador será determinante para evaluar las presiones sobre los precios y ajustar las expectativas del mercado respecto a los próximos anuncios de la Reserva Federal.

Miércoles 15 de julio: Consumo privado

Indicador Oportuno del Consumo Privado (junio)

Índice de Precios al Productor de Estados Unidos (junio)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

A media semana, el Inegi publicará el Indicador Oportuno del Consumo Privado de junio. Este reporte ofrece una estimación anticipada sobre la evolución del gasto de los hogares, que es uno de los principales motores de la economía mexicana y una referencia fundamental para anticipar el desempeño de la economía nacional.

En los indicadores más relevantes, en Estados Unidos se espera el Índice de Precios al Productor correspondiente a junio. Se trata de una cifra que mide la evolución de los precios que reciben los productores por sus bienes y servicios. Da una señal anticipada de presiones inflacionarias que se pueden trasladar al consumidor.

Este día también se espera que la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) publique los inventarios semanales de petróleo crudo, que permiten conocer la evolución de la oferta y demanda en el mercado de petróleo en el corto plazo. Sus datos suelen influir en los precios internacionales del petróleo.

Jueves 16 de julio: Industria manufacturera

Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (mayo)

Ventas minoristas de Estados Unidos (junio)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos

El Inegi publicará las cifras preliminares de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera correspondientes a mayo. El reporte ofrece números de producción, empleo, remuneraciones y horas trabajadas en el sector, permitiendo evaluar el desempeño de una de las actividades más importantes de la economía mexicana.

Otro reporte relevante que se publicará en Estados Unidos esta semana es el de ventas minoristas de junio, que incluye las cifras general y subyacente. El reporte permitirá evaluar la fortaleza del consumo de los hogares, el principal motor de la economía estadounidense, y saber si el ritmo del crecimiento continúa, acelera o decae.

En los datos laborales, como cada semana, en Estados Unidos se dará a conocer el reporte de las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. Este indicador ofrece una lectura oportuna sobre las condiciones del mercado laboral y ayuda a identificar cambios de corto plazo en la dinámica del empleo antes de reportes más grandes.

Viernes 17 de julio: Inflación en zona euro

Inflación de la zona euro (junio)

La semana cerraría con la inflación de junio en la zona euro, que permitirá evaluar la evolución de los precios en la región. El dato ofrecerá nuevas señales sobre la efectividad de la estrategia del Banco Central Europeo, que fue el primer banco central importante del mundo en aumentar las tasas por la guerra en Oriente Medio.