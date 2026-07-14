Cetes a 28 días en su nivel más bajo desde mediados del 2022

La subasta semanal de valores gubernamentales de Banco de México mostró resultados mixtos y pocas variaciones ante la expectativa de que la tasa objetivo del Banxico permanezca en su nivel actual hasta el año próximo.

Los inversionistas mostraron una mayor cautela en la subasta, en línea con un mercado global que se relajó tras un dato favorable de la inflación en Estados Unidos para junio.

De acuerdo con declaraciones recientes de funcionarios de la Reserva Federal, una inflación que superara las expectativas del mercado podría acelerar el debate sobre la necesidad de un incremento de las tasas de referencia de Estados Unidos.

Otro factor que ayudó a mitigar las presiones en el mercado de renta fija fue el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de que no cumpliría su amenaza de cobrar una cuota de peaje de 20% a los barcos que crucen por el Estrecho de Ormuz, mientras sigue con su campaña bélica en contra de Irán.

Con este panorama, la tasa del Certificado de la Tesorería (Cete) a 28 días, que es un instrumento que habitualmente reacciona a las expectativas de la política monetaria, bajó a 6.20% y se mantuvo cerca de niveles que no tenía desde la primera mitad de 2022.

Los analistas y los inversionistas en México están empezando a reconocer que la inflación podría tener un comportamiento más débil en lo que resta del año, lo que daría margen de maniobra al Banco de México para esperar antes de realizar un nuevo movimiento de la política monetaria.

El gobierno colocó 6,000 millones de pesos en Cetes a 28 días a 6.20%, con una caída de nueve puntos base frente a la emisión previa. La demanda fue de 2.58 veces el monto colocado, menor a la previa de 2.74 veces.

El gobierno subastó 7,000 millones de pesos en Cetes a 91 días a una tasa de 6.63%, un incremento de 14 puntos base frente a la subasta previa. La demanda fue de 2.95 veces el monto emitido, por debajo de la previa de 4.01 veces.

El Instituto Central colocó 12,300 millones de pesos en Cetes a 175 días a una tasa de 6.75%, con un descenso de un punto base frente a la emisión previa. La demanda fue de 3.33 veces el monto colocado, menor a la previa de 3.82 veces.

Banco de México recabó 15,000 millones de pesos con el MBono a cinco años --con vencimiento en abril de 2032--, a una tasa de 8.62% y con un aumento de 13 puntos base frente a la emisión previa. La demanda de este instrumento fue de 2.23 veces el monto colocado.