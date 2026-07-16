Empleo manufacturero acumula en mayo 39 meses de caídas; se acerca al nivel que tenía en la pandemia

En mayo del 2026 el empleo del sector manufacturero en México alargó su lento, pero consistente retroceso, al caer 0.1% en comparación con abril, mientras que de forma interanual se contrajo 2.1%, de acuerdo con cifras divulgadas hoy por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Con ello, la variable acumuló ya 39 meses de contracciones interanuales y en términos de nivel se ubica ya en un punto similar al que tuvo en la fase más aguda de la pandemia de Covid-19, en el 2020.

De acuerdo con el reporte de mayo del 2026 de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), el valor del índice de personal ocupado para dicho mes en cifras desestacionalizadas fue de 97.9 puntos (base 2018=100).

Este número es ya muy cercano a la lectura de 97.4 unidades que tuvo en mayo del 2020, cuando tocó fondo como consecuencia de las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del Covid-19. Ese mes el empleo manufacturero mostró una contracción de 4.7% en términos interanuales.

Desde su último pico, observado en diciembre del 2022, la nómina manufacturera se ha contraído ya 6.4 por ciento. Esto refleja un proceso de desgaste lento, pero sostenido.

Solo como referencia: durante la crisis del 2008-2009, que detonó el que era el ciclo bajista más largo del empleo manufacturero hasta antes del actual, la variable acumuló 19 meses de caídas y llegó a descender hasta 14% desde su mejor nivel previo a dicha crisis.

A diferencia de aquel momento, la debilidad del empleo sectorial se asocia no a una recesión de la economía, sino a una baja sostenida de la inversión fija bruta.

A su vez, esta contracción ocurre en un contexto de incertidumbre por los cambios en política comercial de Estados Unidos y por reformas institucionales internas (judicial, energética, competencia, telecomunicaciones, etcétera).

Descenso en detalle

En mayo se registraron caídas interanuales en el empleo en nada menos que 20 de las 21 ramas manufactureras que monitorea la EMIM. Las 10 mayores fueron:

Fabricación de muebles, colchones y persianas (-4.7%)

Fabricación de prendas de vestir (-4.6%)

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir (-4.6%)

Fabricación de equipo de transporte (-4.5%)

Industria de la madera (-3.4%)

Industria del plástico y del hule (-3.4%)

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles (-3.2%)

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica (-3.1%)

Industria del papel (-2.3%)

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos (-2.0%)

La única excepción a las caídas fue la observada en la rama de Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, donde las contrataciones crecieron 3.2 por ciento.

Esta alza coincide con el crecimiento explosivo de las exportaciones de computadoras hacia Estados Unidos, en donde diversas empresas tecnológicas están haciendo cuantiosas inversiones en infraestructura de procesamiento de datos asociada a inteligencia artificial.

Cifras acumuladas y empleo formal

De forma acumulada, el empleo en manufactura cayó 2.4% anual de enero a mayo, casi el doble del descenso de 1.3% visto en el mismo lapso del 2025.

La variable hiló así cuatro períodos análogos a la baja, pues cayó 0.2% en el 2023 y 1.7% en el 2024.

Cabe recordar que el subsector de la industria de la transformación (industria manufacturera) es el de mayor aporte al empleo formal entre todos en los que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) clasifica a los trabajadores asegurados.

En mayo pasado la nómina del subsector ante el IMSS fue de cinco millones 920,138 personas, que representaron 26.1% del total de trabajadores asegurados en México.

Al cierre del mes, el número de empleos registrados en el ramo ante el IMSS fue inferior en 86,159 al observado un año antes.