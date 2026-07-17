Irán asegura que 2 petroleros explotaron tras chocar con minas en Ormuz; EU lo niega

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron el sábado que dos petroleros "explotaron y se incendiaron" al atravesar una zona minada en el sur del estrecho de Ormuz, algo que Estados Unidos desmintió, y que otros cuatro buques fueron "detenidos" mediante misiles y drones.

"Dos petroleros, que intentaban atravesar el campo de minas al sur del estrecho de Ormuz mediante engaños de las agencias de inteligencia estadounidenses, explotaron y se incendiaron", dijo el ejército ideológico de Irán en un comunicado citado en Telegram por la agencia oficial Irna.

Los Guardianes no precisaron las banderas de las embarcaciones ni si hubo víctimas.

"Para proteger su patrimonio y, sobre todo, sus vidas, los marineros no deben dejarse engañar ni aventurarse en este campo de minas", agregaron.

El Comando de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) lo desmintió: "Al igual que la mayoría de las afirmaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, esto es falso", escribió en X, sin ofrecer más detalles.

"En las últimas horas, cuatro buques infractores, respaldados por el ejército terrorista estadounidense, intentaron atravesar el estrecho de Ormuz, y los cuatro fueron detenidos en el acto durante una operación combinada de misiles y drones", señalaron posteriormente los Guardianes, citados en Telegram por la televisión estatal.

El estrecho de Ormuz, por el que transitaba antes de la guerra una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, fue bloqueado de nuevo por Irán desde la semana pasada, tras la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos.

Washington, en represalia, volvió a imponer un bloqueo a los puertos iraníes.

Las fuerzas estadounidenses llevan a cabo, durante la noche del viernes al sábado, su séptima campaña consecutiva de bombardeos contra Irán.

Las autoridades de la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, anunciaron que los ataques norteamericanos causaron al menos tres muertos y ocho heridos, según la agencia oficial Irna.

Según ese mismo medio, Estados Unidos también atacó las ciudades de Ahvaz y Bushehr (suroeste), Bandar Abás, Qeshm, Lar, Darab (sur) y Yazd (centro).

En respuesta, el ejército iraní, citado por la televisión estatal, afirmó haber atacado el campamento militar de Al Adiri y la base de Ali Al Salem en Kuwait, así como la base aérea de Al Azraq en Jordania, ambos países aliados de Estados Unidos.